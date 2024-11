Las bajas vuelven a ser el lastre de un Os Ingleses que cae ante el gran Vigo

Os Ingleses Rugby Club sigue atravesando una mala racha en cuanto a resultados por las bajas que está sufriendo el conjunto entrenado por David Lema. Lo cierto, es que el combinado de Vilagarcía de Arousa todavía no logró sumar ningún punto en Primera Galicia, a pesar de demostrar que son un equipo con personalidad y garra.

“Ante Vigo teníamos muchísimas bajas, algunas incluso de último momento. A Marcos se le puso la mujer de parto y a última hora tampoco pudimos contar con él”, comenta David Lema. Con las bajas e imprevistos a cuestas, el combinado arousano tuvo que colocar a jugadores fuera de su posición, lo que provocó que el rival obtuviese una clara ventaja, aprovechando bien las líneas para poder correr.



“Empezamos el partido muy mal. Luego, a partir del minuto 20 hasta el descanso estuvimos en nuestro mejor momento físico, y ahí logramos un parcial de 0-17. Pero en la segunda mitad no teníamos cambios, y nos acabó pasando factura”, lamenta el entrenador del combinado arousano. Lo cierto es que Vigo es un equipo muy dinámico, que no acostumbra a emplear tanto la delantera. “Nosotros teníamos en la posición de ala a delanteros, que son más lentos, y ellos consiguieron desbordarnos con varios ensayos”, comenta Lema.



En la segunda mitad, el equipo vilagarciano no pudo hacer más que defenderse, pero no fue suficiente. “Nos falta fondo de armario y lo estamos pagando en las segundas partes. Esperamos recuperar algunos jugadores para este fin de semana, sobre todo en la posición de ala. A pesar de todo, el equipo dio la cara y no tengo nada que reprocharles. Entrenan muy bien, con mucho ritmo y muchas ganas, no son chavales que se vienen abajo cuando las cosas van mal”, destaca Lema.