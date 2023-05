El baloncesto gallego pide que Fontecarmoa lleve el nombre de Sara Gómez

El basket gallego se une para solicitar que el pabellón de Fontecarmoa lleve el nombre de Sara Gómez una vez se efectúe la remodelación pendiente en la instalación. El presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez; el vicepresidente del AD Cortegada, José Gorgoso; el extrenador del equipo, Rubén Domínguez; y la exjugadora Míriam Herrera se reunieron esta mañana en el propio pabellón junto al periodista Felipe Suárez, promotor de la idea, para mostrar su respaldo absoluto a la petición.

Suárez explicó que todo nació hace tres años cuando Sara aparcó su carrera deportiva por su maternidad, pero fue a raíz de su retirada esta temporada cuando cristalizó la idea. El periodista, ya jubilado, publicó un mensaje en redes sociales hace algunas semanas que fue apoyado y compartido por un centenar de jugadoras, entrenadores, clubes y también periodistas del baloncesto autonómico y nacional. “Esto demuestra que Sara dejó una huella imborrable”, tras 18 temporadas como profesional, 9 de ellas en la LF, disputando la Eurocup en dos ocasiones y siendo internacional, ganando una plata en un Europeo Sub 18 y disputando un Mundial Sub 19, un Europeo Sub 20 y un Mundial Sub 21.

“Es una líder. Una mujer diez y es vilagarciana”, recalcó Felipe Suárez. “Lo que transmite dentro y fuera de la pista merece un reconocimiento”, y este pasa por “completar el puzzle” y que el pabellón número 1 lleve su nombre en un complejo deportivo en el que ya figuran los de Manuel Jiménez para el campo de fútbol y Celestino Brianes para la piscina. “Espero que los políticos reflexionen”, concluyó Suárez antes de explicar que realizarán un pormenorizado seguimiento de esta petición.

“No vamos a descubrir a estas alturas la figura de Sara Gómez y todo lo que ha hecho”, dijo Julio Bernárdez. “Desde la Federación tenemos el empeño de apoyar de una vez por todas con acciones contundentes, concretas y rigurosas el papel de la mujer dentro de nuestro deporte”. En el caso de Sara Gómez, como en el otras muchas, la Federación quiere “reconocer la labor deportiva y social de todo su trabajo”, por eso también está trabajando en la retirada de camisetas de deportistas que han sido referentes y que “han peleado en condiciones de precariedad a la hora de poner nuestro deporte, nuestros pueblos y nuestras villas y ciudades en el mapa del baloncesto nacional”. Julio Bernández se presta a “encabezar cualquier tipo de iniciativa para que se haga justicia con el reconocimiento a una figura como Sara Gómez en el deporte gallego”.

De la trascendencia de Sara Gómez y la importancia de que el pabellón lleve su nombre también habló su excompañera Míriam Herrera. “Yo la ví crecer como jugadora y como mujer. No va a haber otra jugadora igual, salida de la cantera y que llegue a donde llegó ella y en su casa, jugando en Europa”. Míriam habló de lo que “representa Sara para Vilagarcía” y dijo que le dé nombre al pabellón es algo “que se merece en todos los aspectos” en una ciudad como Vilagarcía donde el baloncesto es tan importante.

En la misma línea de mostró Rubén Domínguez, que tuvo a Sara a sus órdenes varias temporadas. “Es fundamental tener un referente y dar visualización a la mujer, esta es una gran oportunidad para hacerlo. Yo trabajo en un campus en verano por donde pasan 500 chavales en tres semanas y a los únicos niños que he visto con camisetas de un equipo de chicas con un nombre en la espalda son los de Vilagarcía y llevan el nombre de Sara, que es un referente para niñas y niños”.

Todos esperan ahora que se pronuncie el Concello, una vez finalizadas las elecciones, para hacer posible esta petición que respalda el baloncesto gallego.