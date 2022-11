El Bizkerre acertó y supo contener muy bien al Viajes InterRías FF (0-2)

El Viajes InterRías FF cosechó su quinta derrota de la temporada al caer en San Pedro ante el Bizkerre vasco por 0-2. Fue un partido sumamente igualado en el que la clave residía en ponerse por delante, perdonaron los locales y no lo hicieron las visitantes, que controlaron el juego desde su seguridad defensiva y se afianzan en la zona media alta con 17 puntos, mientras que las celestes se quedan con 11 puntos, con solo 3 de colchón sobre la zona de descenso.





El partido empezó con un primer aviso de las visitantes, en un disparo desde fuera del área de Malen Olañeta que se estrelló en el larguero. Para las locales llegaron antes las ocasiones que el juego. Tuvo el equipo de Luis Treviño una clarísima a los diez minutos en una falta a la altura del centro del campo. El balón cayó del cielo al área y hasta el punto de penalti salió la portera visitante Aitziber Corrales, a la que se le escapó el esférico de las manos. Gomes, a puerta vacía, golpeó de volea pero el balón se fue por encima de larguero. También Cata, en un córner, rozó el gol pero se le escapó el control en área pequeña.





De lo que pudo ser el 1-0 se pasó al 0-1, también en una acción a balón parado. En un córner encontró el gol el cojunto de Gexto. Prolongó en el primer palo la central Uxue Guezala y prácticamente en linea de gol en el centro de la portería empujó a la red Ainhoa Atxirika.





Con el marcador a favor el equipo de Getxo se sintió más cómodo. Junto líneas en mediocampo y intensificó su presión sin dejar espacios por dentro a las locales, que salvo un balón largo sobre Machado, cuyo disparo sin ángulo atrapó la meta visitante, no tuvieron aproximaciones. El partido en la primera parte se libró en escasos metros en el centro del campo, con continuas pérdidas por parte de ambos conjuntos.





En la segunda parte el Viajes InterRías FF empezó bien, con llegadas sobre todo por banda derecha con Gomes, cuyo pase atrás remató desviado desde el punto de penalti Machado. No tardó demasiado en ajutar el equipo de Getxo, que volvió a tomar el control desde su despliegue físico para ganar duelos individuales y no ser desbordado. Solo Gomes en la derecha parecía abrir una vía de agua, pero sus centros no fueron precisos. El Bizkerre controló la situación y el partido y dio la puntilla en el tramo final con un golazo de Uxue García, que vio a Lidia adelantada y marcó con un disparo lejano de vaselina.





El Viajes InterRías FF, que afrontó la cita con la baja de Ángela Mera, pendiente de pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión de rodilla, ya trabaja en la búsqueda de refuerzos. La delantera catalana afincada en Galicia Marta Yáñez, que ya jugó en el Viajes InterRías hace tres temporadas, está entrenando con el equipo y se convierte en el primer refuerzo. El presidente del club Enrique Rodríguez anunció que habrá más.