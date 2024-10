El Boiro da la primera alegría a Barraña ante el tenaz Viveiro

El Boiro consiguió su segunda victoria seguida y la primera en casa al derrotar en Barraña por 2-1 a un Viveiro que perdió su imbatibilidad y vendió muy cara la derrota. Sylla y Pedrosa marcaron los tantos locales ante un rival incómodo, poderoso en el aspecto físico y que jugó al límite.



Ya desde el calentamiento, ensayando jugadas a balón parado, el equipo de Jandry Rego dejó claro por lo que iba a apostar en un campo que aguantó bastante bien durante media hora tras tanta lluvia. En este contexto, el Boiro estuvo muy bien. Cardeñosa repitió el 4-2-3-1 con Sylla como referencia ofensiva. Los locales echaron el balón al suelo y combinaron. Tras varios avisos llegó el gol obra del propia Sylla en una transición que llevó Prol. El senegalés le ganó el espacio a los centrales a su espalda y no falló en el mano a mano ante Ayoub. Tercer gol en liga de Sylla, que está recuperando en el Boiro de la mano de Cardeñosa su mejor nivel y rendimiento.

Mario Romero conduce el balón en una acción del partido ante el Viveiro en Barraña / Tania Martínez



El Viveiro, que llegaba con diez puntos a Boiro, para nada vino relajado. Al contrario, se empleó al máximo en cada acción. Los locales perdieron por lesión a Saro, que se fue del campo lesionado en un tobillo. Entró Iker Arango y en esos minutos posteriores al cambio llegó el empate. Para entonces el campo, después de todos los chaparrones caídos durante la mañana, ya estaba muy blando y pesado, favoreciendo el juego directo del Viveiro. La acción nace con polémica porque los locales reclamaron una posible falta a Sylla. Tras dos centros al área, Chucas acabó rematando y batiendo a Borja Rey.



Sylla y Yaguito se fueron renqueantes al vestuario por sendos golpes. El Boiro en la segunda parte empezó muy bien pese al gol psicológico antes del descanso. Yaguito dispuso de un mano a mano que detuvo Ayoub y el juego local volvía a fluir. Pero Cardeñosa se vio obligado a hacer los cambios de Yaguito y Sylla, ambos por lesión. Eso obligó a reubicar muchas piezas en los locales. Iker Arango pasó a jugar por dentro, Nieto al lateral, Prol pasó a jugar por fuera y Regueiro cambió de banda. Demasiados reajustes que condicionaron que se igualara el partido.

Borja Rey realizó una gran intervención salvadora que evitó el 1-2 antes de que llegase el 2-1 / Tania Martínez



El Viveiro tuvo su gran ocasión para el 1-2, en un remate que salvó el meta Borja Rey con una gran intervención. Tocó lo justo para que el balón lo repeliese el larguero. Poco después llegó el 2-1 en una acción que se inventó Dani Pedrosa. El ex del Bergantiños se fabricó una jugada individual cuando más lo necesitaga el equipo.



A partir de ahí el Boiro fue capaz de defender bien y apenas concedió ocasiones, pese a los balones que fue colgando al área su rival. Cardeñosa acabó expulsado y contrariado con el criterio arbitral en la señalización de las faltas. Y es que la victoria le sale cara a los locales debido a las lesiones de Sylla, Saro y Yaguito, que se suman a las bajas de Juanma, Pablo, Martín Sánchez y Taboada en una plantilla no demasiado larga y justo antes de visitar al Noia la próxima semana.

Ficha técnica:

Boiro: Borja Rey, Saro (Íker Arango, min. 32), Dani Nieto, Mario Romero, Ángelo, Mario Prol, Mario Reguero (Abi, min. 82), Yosi Montoto, Yaguito (Dani Pedrosa, min. 51), Álex Rey y Sylla (David Noya, min. 51).

Viveiro: Ayoub, Keita, Diogo, Diego Fernández, Chucas (Jorge Insua, min. 78), Rolle, Lombao (Sergio Cora, min. 59), Teiko (Teixeira, min. 82), Lucas Fanego (Herrador, min. 78), Víctor Fernández (Álex Vila, min. 59) y Diego Santín.

Goles: 1-0 Sylla (min. 25); 1-1 Chucas (min. 44); 2-1 Dani Pedrosa (min. 62).

Árbitro: Martínez Fernández, asistido por Fragueiro Bautista y Arredondas Fernández. Amarilla a Ángelo por el Boiro. Expulsó al segundo entrenador local Diego Rivas en el minuto 87 y al técnico Cardeñosa (min. 89). Mostró amarilla a los visitantes Keita, Diogo, al técnico Jandry Rego, Víctor Fernández.

Cardeñosa: "O equipo compite ben"



“Estamos contentos, o equipo compite ben”, dijo Cardeñosa al final del partido. “Pero preocupanos o custe dos tres puntos polas lesións de Sylla, Yago e Saro porque non temos un plantel longo”. El técnico local vio la segunda amarilla “porque me botei as mans á cara, non dixen nada”. Al pobrense no le gustó el criterio del trencilla con las entradas y las faltas. El entrenador local destacó que el Viveiro es un equipo muy difícil de batir y que tiene las ideas muy claras, de ahí que lleve 10 puntos de 15 posibles. Los locales se afianzan en mitad de la tabla con 7 y empiezan a tomarle el pulso a la nueva categoría.