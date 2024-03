El Boiro encaja su segunda derrota seguida y se complica el ascenso

El Boiro parece no estar pasando su mejor etapa. Después de perder la pasada jornada ante el líder, el Noia, los segundos volvieron a caer, pero esta vez en casa ante As Pontes con un 0-1 en el marcador. Con este resultado, los de Anxo Casalderrey no pierden la segunda plaza, pero hacen que su ventaja con respecto al tercer clasificado, el San Tirso, sea menor. Actualmente la zaga boirense se coloca segunda con 52 puntos, seis menos que el líder (58), y solo tres puntos más que el tercer clasificado (49).



“No hemos estado bien en los primeros minutos del partido. Hemos tenido poca intensidad en el juego”, lamenta Casalderrey. Lo cierto es que el equipo ha desperdiciado una gran oportunidad para rehacerse tras la derrota ante el Noia. “En un despiste nos marcan el primer gol, y después tuvimos múltiples ocasiones para empatar pero no fue posible”, comenta el técnico boirense. Asimismo, cabe destacar la gran actuación que desempeñó Jesús Jurado, portero de los visitantes. “Su portero evitó que tres o cuatro balones entrasen. A estas alturas solo hay que seguir intentándolo. Es una pena porque creo que merecimos ganar el partido. Es un gran contratiempo”.