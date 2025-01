El Boiro endereza su camino

El CD Boiro logró sacar un importante punto en su encuentro en A Lomba ante el Arosa SC de Míchel Alonso tras empatar a uno en el derbi aplazado. Un encuentro en el que los de Cardeñosa volvieron a dar un golpe sobre la mesa, demostrando que quieren dejar atrás los tiempos en los que se encontraban en puestos de descenso. La maquinaria de Cardeñosa supo irrumpir en A Lomba con verticalidad, aportando ritmo al partido y, de nuevo, con los Marios como grandes protagonistas.



Los boirenses se quedaron a las puertas de sacar tres puntos en A Lomba, ya que durante el primer tiempo generaron muchas más ocasiones de peligro que el conjunto local. De este modo, los jugadores volvieron a cumplir con la expectativa de Cardeñosa, quien recalcó desde el inicio de la temporada la importancia de ser “un equipo competitivo y con hambre”.

La salida del hoyo



Después de disputar el derbi aplazado, los de Cardeñosa se colocan provisionalmente como duodécimos clasificados, con 17 puntos. Así, los boirenses llevan tres partidos seguidos sin conocer la derrota, pero se encuentran solo dos puntos por encima del descenso, ya que el Valladares se encuentra como decimosexto clasificado con 15 puntos. Así, en los últimos cinco partidos, los de Carde acumulan un balance de dos victorias, una derrota, y dos empates.

| Gonzalo Salgado



Poco a poco, el CD Boiro va abriendo su camino para conseguir el objetivo: mantener la categoría. “Seguimos sin conceder, estou moi contento co equipo. Os rapaces fixeron un gran partido”, comenta Cardeñosa. Atrás quedaron esas jornadas en las que el equipo no se encontraba y los resultados no llegaban. Cabe destacar que los boirenses supieron plantar cara a equipos que se definían como grandes favoritos durante la primera vuelta, como el caso del actual líder, la UD Ourense, en la décima jornada.

Segunda vuelta



Las vacaciones navideñas fueron más cortas para el CD Boiro, que regresó antes a los entrenamientos para ejercitarse de cara al derbi. Ahora, este próximo domingo día 12 de enero, con la vuelta de la competición regular, los de Cardeñosa tendrán que visitar al Gran Peña CF a las 16 horas, en busca de reencontrarse con la victoria y, sobre todo, evitando dejarse puntos en el camino.

| Gonzalo Salgado

Lo cierto, es que sus próximos rivales llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, uno más que los de Boiro, y se colocan octavos clasificados con 23 puntos, siendo una de las grandes sorpresas de la competición.