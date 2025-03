El Boiro no se fía del colista en su visita al campo del Betanzos

El CD Boiro visita esta tarde a las 17 horas en el García Hermanos al colista Betanzos en una gran oportunidad de aumentar el colchón sobre la zona de descenso. Con la moral por las nubes y mucha confianza tras la goleada endosada el domingo en Barraña al Polvorín.



Jose Tizón tiene las bajas de Álex Rey, que está con pubalgia, y Jose Piñeiro, que sufrió un problema muscular en el entrenamiento del jueves. Pese a la mala clasificación de los locales, el técnico vigués del CD Boiro advierte que “está compitiendo en todos los partidos, contraatacan muy bien y son fuertes a balón parado”.



Para los locales, que no jugaron la semana pasada en Vilalonga, el partido es prácticamente una de sus últimas oportunidades para engancharse a la pelea por la permanencia, ya que están a once puntos de los boirenses, a los que sorprendieron en la primera vuelta en Barraña (1-2). “Nosotros tenemos que afrontarlo como una final, exactamente igual que ellos”, dice Tizón. “Ya le dije a los jugadores que si bajamos el nivel de este último mes no nos va dar para sacar nada positivo porque es un rival que tiene muy buenas sensaciones y menos puntos de los que merecen”.



Al margen de adaptarse a como pueda estar el terreno de juego de hierba natural, las opciones boirenses pasan por “minimizar errores porque ellos transitan muy bien, defender bien el balón parado y estar equilibrados a la hora de atacar”.