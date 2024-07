El Boiro se pone en marcha: “Estamos convencidos de que imos competir ben”

El CD Boiro inició ayer el trabajo en Barraña para preparar una ilusionante temporada de regreso a Tercera. En la primera sesión, el cuerpo técnico que encabeza Cardeñosa contó con toda la plantilla a excepción de Saro, por motivos personales, y Álex Rey, que se está recuperando de una lesión. Cardeñosa maneja una plantilla de veinte jugadores a los que se suman los juveniles Martín, Fran, Acha, Mateo y el portero Joel.



El entrenador boirense está contento con la plantilla confeccionada y es optimista sobre las opciones de conseguir el objetivo de afianzarse en la categoría. “O presi e eu tiñamos as ideas claras e empezamos a traballar pronto para conseguir o perfil de xogadores que queriamos fichar e renovar. Houbo que dar baixas que doeron, pero entendiamos que eran necesarias para mellorar o plantel e subir o nivel do equipo”.

Los jugadores del Boiro escuchan a Cardeñosa sobre el mejorado césped de Barraña / Tania Martínez



Hasta diez fichajes realizó el conjunto de Barraña. “Buscamos xogadores contrastados na categoría, con minutos e experiencia, como Borja Rey, Martín Sánchez, Álex Rey, Pedrosa e Sylla”, explica Cardeñosa. “E tamén buscamos xogadores con fame, xóvenes e que veñen facendo as cousas ben, son os casos de Yosi, Dani Nieto, Iker Arango, Yago e Abi”. Esta conjunción de experiencia y juventud dotan a la plantilla de un ilusionante aire renovado para poder plantar cara a cualquier rival.

Amistosos

El CD Boiro ya tiene prácticamente perfilados sus partidos de pretemporada, que comenzarán el próximo miércoles ante el Compostela juvenil en Valiño. También se medirá al Compostela sénior en Barraña el sábado 3. El día 10 jugará ante el Cidade de Ribeira a domicilio y el 11 ante el Céltiga en Vilanova. Cordeiro, Sigüeiro y Puebla serán los otros rivales de los boirenses, a falta de cerrar un último encuentro.

La directiva del club afronta un año ilusionante con el regreso a Tercera / Tania Martínez



Cardeñosa sabe que la Tercera RFEF gallega se caracteriza por su igualdad. “Só hai que mirar a clasificación do último ano. A diferencia entre estar loitando polo play-off e por non descender e ridícula. Do sexto ao decimocuarto hai catro puntos, iso é un partido e medio. A liña que separa estar pelexando polos postos de arriba e por non baixar é demasiado fina. Hai que ser moi regulares e competir ata o final porque vai ser moi dificil lograr a salvación con holgura”.



Pese a todo, el técnico del CD Boiro dice que “estamos convencidos de que imos a competir ben, fixemos un equipo competitivo”.