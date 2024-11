El Boiro quiere "cambiar a dinámica" ante el colista Arteixo

El Boiro recibe esta tarde en Barraña (16.30 horas) al colista Atlético Arteixo con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras cinco partidos y romper la mala dinámica de tres derrotas seguidas. La última en O Couto fue muy cruel, ya que el equipo de Cardeñosa ganaba 2-3 en el 89 y acabó cediendo 4-3 en la prolongación. “Faltounos un pouco de madurez para xestionar o outro fútbol porque somos un equipo xoven”, reconoce el técnico, que ya levantó el ánimo de los jugadores y espera una buena respuesta esta tarde.

Son bajas Íker Arango, Yaguito y Taboada. “É un partido importante para cambiar a dinámica porque as sensacións non son malas pero van quedando puntos no camiño”. Cardeñosa sabe que la clasificación no refleja el potencial del Arteixo, que es último con cuatro puntos menos que los de Barraña. “É un pouco raro porque mantén xogadores do ano pasado cando pelexaron por entrar no play-off. Teñen ameaza arriba, laterais profundos e son perigosos a balón parado”. No espera el técnico local por tanto un partido fácil ante un Arteixo que falló 3 penaltis en los dos últimos partidos y suma cuatro ya desperdiciados en lo que va de liga. En los visitantes son bajas Vela, por motivos personales, Agulló, operado e Iker tras recaer de su lesión. Son dudas Sergio y Fer Gordo, mientras que la novedad es el alta de Fabio, recuperado de su lesión de hombro.