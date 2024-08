El Boiro recibe al Compostela en su gran test de pretemporada

El CD Boiro se estrenó en pretemporada con una victoria por 2-0 en el campo de Valiño-Cabo de Cruz ante el equipo juvenil de División de Honor del Compostela. Mario Prol y Rulo firmaron los tantos del equipo de Cardeñosa, que extrae conclusiones positivas de este primer test preparatorio, en el que repartió bastantes minutos a seis juveniles. “Nestes primeiros partidos sácanse cousas boas e malas, pero en liñas xerais, bastante ben. Nas primeiras sesións insistimos en cuestións que se levaron a cabo”. Y es que el CD Boiro quiere ser un equipo compacto, siempre con las líneas juntas a la hora de presionar o cerrarse. “Con balón non traballamos aínda, polo que costounos un pouco. O resultado foi o de menos, aínda que sempre gusta gañar”.



Mañana sábado el segundo partido de pretemporada será mucho más exigente. El Boiro se estrena en Barraña ante el Compostela de Segunda RFEF a las 19.30 horas en el XXX Memorial Carlos Muñiz, histórico directivo del club en la década de 1960. “Sabemos que é un equipo doutra categoría, dun nivel moi alto e que leva bastantes máis adestramentos que nós, está más rodado a nivel físico”, reconoce Cardeñosa. “A idea é seguir facéndonos como equipo e competir, construindo o noso xogo, máis alá de buscar un resultado que sabemos que é dificil”.



El atractivo duelo ante el equipo santiagués será una gran oportunidad para que la afición boirense vea en acción a las caras nuevas de la plantilla: Borja Rey, Yosi, Dani Nieto, Iker Arango, Yago, Abi, Martín Sánchez, Álex Rey, Pedrosa y Sylla.

Campaña de socios

La entrada cuesta 10 euros, pero los socios pagan 5, mientras que los sub 23 (de 19 a 23 años) abonan 3 euros. El club ha puesto en marcha la campaña de socios, cuyos precios son 100 euros (carné adultos), 160 euros (matrimonio), 90 euros (peñas y jubilados), 50 euros (carné sub 23), 30 euros (sub 18). Además del carné socio colaborador de 250 euros, que incluye dos carnés y el Golden Card (200 euros), que permite acceder gratis a todos los partidos de la temporada, incluyendo pretemporada y día del club.

Cidade de Ribeira vs Pontevedra

El Cidade de Ribeira recibe mañana también a las 19 horas al Pontevedra (Segunda RFEF) en el “Trofeo Festas de Verán”. Otro plato fuerte que ofrece la jornada del sábado para los aficionados al fútbol en O Barbanza. Los locales tratarán de plantar cara a un rival que está dos categorías por encima.