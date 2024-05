El Boiro regresa a Tercera y desata la euforia en Barraña

El CD Boiro ya es oficialmente equipo de Tercera RFEF. Los de Cardeñosa cumplieron con creces ante su afición, que vio un auténtica goleada que sella una temporada de éxito. El año del Boiro empezó de la mejor manera posible, ya que su actuación en Copa del Rey ante el Mallorca ayudó a sanear las cuentas del equipo, tras unos años en los que se arrastraron complicaciones.

Tras una serie de jornadas en las que peligró la segunda plaza ante la presión de San Tirso y Sigüeiro, los boirenses ya descorchan el cava. El club ha consolidado así una temporada que ya forma parte de la mejor historia del Boiro. Los de Cardeñosa vuelven a Tercera tras su descenso en la 2018/2019, consiguiendo hacer 65 puntos en liga regular, con 19 victorias y solo seis derrotas en 33 partidos. En total, el club boirense estuvo 13 temporadas en Tercera RFEF a lo largo de su historia, la primera en la temporada 1980/1981, y la última, en la 2018/2019.

Los jugadores celebraron sobre el césped el ascenso | Mónica Ferreirós



El Boiro esperaba poder celebrar este hito en casa, con la afición que llenó Barraña jornada tras jornada, con la fiesta preparada. “El equipo salió muy ilusionado, es verdad que, aunque venga el último, nunca sabes lo que va a pasar, pero no le dimos opciones al Eume para que se viniera arriba y se pudiera meter en el partido”, comenta Cardeñosa. Lo cierto, es que cuando a penas trascurrían 20 segundos del inicio, Adrián Pereira levantaba a la grada local estrenando el marcador. Una alegría que poco después rompería Iago Seijo en una acción aislada que empataría el encuentro. “Empezamos muy bien, salvo esa acción aislada, Barraña vio un buen juego, el equipo estaba muy centrado en el partido y en saber ganar”, destaca el técnico boirense.

Los más pequeños también disfrutaron del ascenso | Mónica Ferreirós



Un hito que podría no haber terminado, ya que en esta jornada, el Noia, que ocupa el primer puesto con 66 puntos, perdió ante el AD Miño, por lo que si en el último encuentro ante el Montañeros, los de Cardeñosa consiguen la victoria, podrían culminar proclamándose campeones de Preferente Norte, en caso de que el Noia no gane su último encuentro, que será en casa ante el Victoria. “El objetivo era el ascenso y ya está conseguido. Ahora, si podemos arrebatarle el primer puesto al Noia y proclamarnos campeones, mejor”, indica Cardeñosa.

Los jugadores disfrutaron con sus seres queridos | Mónica Ferreirós



Barraña se convirtió en una auténtica fiesta en la que aficionados y familiares celebraron con el equipo. “Se nota que es un equipo maduro, no es fácil salir a competir así. Pudimos vivir una tarde plácida en Barraña y celebrar”, resalta el técnico del CD Boiro. En tan solo tres partidos en el banquillo, Cardeñosa hace pleno de victorias, a pesar de no pensar todavía en lo que se avecina el año que viene. “Ahora mismo queremos disfrutar, no estoy pensando ya en Tercera. El Boiro tiene ingredientes y estructura para tener una plantilla que se asiente en Tercera RFEF la próxima temporada”, destaca Cardeñosa.

| Mónica Ferreirós



Sin duda, el equipo se ha despedido de la mejor manera posible de Barraña, ya que el último partido que disputará el conjunto en la categoría de Preferente Norte será en casa del Atlético Coruña Montañeros. Un encuentro al que llegan con ganas de terminar la temporada con una última victoria para despedirse de Preferente por todo lo alto, y encaminar su futuro en Tercera RFEF .

Ficha técnica

Boiro: Mario Barreiro; Saro, Pablo Vidal (Topsera, min.70), David Noya, Diego Fernández (Juanma,min.51), Adrián Pereira (Mario Regueiro, min.68), Mario Prol, Emi Carril (Mario Romero, min.68), Ángelo, Dani Ferreiro, Gregor( Juan García, min.51).

EUME: Romero (Jaime, min.75); Yago Armada, Javi Varela (Brais, min.46), Óscar Amigo (Pablo Herba, min.67), Pablo Fuentes, Sete, Joshua, Iago Seijo, Dani Fernández, Mateo Leira, Ramallo (Marcos González, min.71).

Goles: 1-0 Adrián Pereira (min.1), 1-1 Iago Seijo (min.13), 2-1 Mario Prol (min.15), 3-1 Dani Ferreiro (min.19), 4-1 Gregor (min.45), 5-1 Mario Prol (min.88)

Árbitro: Fariña Biasi. Amonestó a Dani Ferreiro, Iago Seijo y Ramallo