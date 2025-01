El Boiro, a seguir en modo solvente ante el Gran Peña, una de las revelaciones de la liga

El CD Boiro cierra la primera vuelta esta tarde a las 16 horas en el Municipal de Barreiro ante el Gran Peña, que está siendo una de las revelaciones en la primera parte de la temporada. Los locales son octavos con 23 puntos, 6 más que un Boiro que está levantando el vuelo y lleva tres jornadas sin perder y mejorando sus números en el aspecto defensivo.

De cara a este partido, Cardeñosa suma a Saro, con problemas musculares en el pubis, a las bajas de Pereira y Martín Sánchez. El club no contempla realizar más fichajes. “Nestas datas hai ofrecementos, pero se non aparece algo interesante non o imos valorar. O reforzo que necesitabamos para equilibrar ao equipo foi Diego”. El ex del Bergantiños jugó en A Lomba y todo apunta a que tendrá continuidad hoy.



Sobre el rival, Cardeñosa explica que “xunto co Noia é o equipo revelación, todo o mundo pensaba que logo de desvincularse do Celta ía a ser un candidato a estar abaixo, pero está a facer un temporadón porque é un equipo moi ben traballado, moi intenso e con xente perigosa arriba”. Destacan los jóvenes Edu González y Dani Rosas (8 goles).

El Boiro tratará de dar continuidad “ao xogo e as sensacións” de las últimas jornadas porque “o equipo está mellorando e asentándose, máis acoplado e seguro”. La solvencia defensiva será por tanto clave en un campo amplio y en un buen estado en el que el Boiro también podrá manejar el balón. “Sabemos que será difícil, pero imos coa intención de gañar”, explica un Cardeñosa que espera que su equipo no haga ningún tipo de concesión.