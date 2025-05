El Boiro sigue negociando con la plantillas las bajas y renovaciones

El CD Boiro continúa perfilando el equipo que peleará en Barraña en la temporada 2025/2026. Con José Tizón de nuevo al frente del barco junto con Iñaki Tembra de segundo, el club espera terminar esta semana las reuniones con la actual plantilla para determinar todas las bajas y renovaciones para meterse de lleno en las posibles nuevas incorporaciones.



El equipo ya cuenta con las bajas confirmadas de Juan, el portero, que se va al Puebla CF, Álvaro Rodríguez, que regresa al Coruxo tras su cesión, Diego Rodríguez, también cedido, en este caso por el Bergantiños, y Álex Rey.

Quienes sí continuarán al menos una temporada más a las órdenes de José Tizón serán Juanma Blanco, en la que será su séptima temporada con la camiseta boirense, Mario Romero, que cumplirá su sexta campaña consecutiva en Barraña, y la última renovación confirmada es la de Santi Taboada.



“Estamos yendo poco a poco, primero queremos hablar con toda la plantilla para determinar las posibles bajas y renovaciones. Esperamos terminar esta semana con ese tema y después ya nos meteremos de lleno con el trabajo de las nuevas incorporaciones”, comenta el presidente de la entidad, Marcos Martínez.



El club va con cautela, sobre todo porque todavía no están aprobados los presupuestos de la próxima temporada. “No me aventuro a decir una cifra porque la Asamblea no se hará hasta mediados o finales de junio, porque todavía faltan algunas subvenciones por cobrar y tema de patrocinios”, cuenta Martínez.

“Seguramente sea un presupuesto similar al de esta pasada campaña. El objetivo es consolidar al equipo en Tercera, sin pasar los agobios de esta temporada”, dice el presidente. Asimismo, una empresa se encuentra trabajando en el césped de Barraña, picando para oxigenar la hierba y que esté en perfecto estado.