El Boiro Voleibol garantiza su sostenibilidad pese a la notable deuda que arrastra

El Boiro Voleibol celebró una Asamblea General Extraordinaria en la que se dio cuenta de la actualidad del club. El orden del día contaba con varios puntos, sobre todo referentes a la actualidad económica de la entidad. Los socios apoyaron la gestión de la actual junta directiva, que se puso al frente el pasado mes de septiembre, sin ningún voto en contra.



El último punto del orden del día versaba sobre un informe económico de las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. El pasado verano, antes de que Emilio Palacio, presidente del Boiro Voleibol, y su equipo directivo se pusiesen al frente del club, el déficit ascendía a 231.777,48 euros. Además, en el momento de la toma de posesión ya se había cerrado el presupuesto para la presente temporada, que ronda los 330.000 euros. El mandatario de los boirenses explicó que “durante estos meses, hemos trabajado para normalizar la situación económica. Debido a la deuda acumulada, ha habido algún momento de tensión en tesorería. Pero el futuro de la entidad no está comprometido, porque hemos buscado la sostenibilidad y estamos dispuestos a ajustar el proyecto deportivo para garantizar la viabilidad venidera”.



Sobre el punto que hacía referencia a las posibles renuncias de los equipos del club a tomar parte en las citas deportivas venideras (play offs, campeonatos de España…), la junta directiva explicó que, en la actualidad, no existe un riesgo “a corto plazo”. Sin embargo, advirtieron que la falta de liquidez por el retraso en el cobro de algunas subvenciones podría desembocar en ese tipo de renuncias.



Los socios preguntaron a la directiva sobre el comunicado que el Concello de Boiro hizo público el pasado fin de semana, en el que se hacía referencia a la actualidad económica del club. En este sentido, Emilio Palacio manifestó que “fue un comunicado emitido por el Concello del que no me corresponde hablar. Lo único que puedo decir es que, en conversaciones posteriores, el Concello nos ha dado su palabra de que cumplirá esta primavera con sus compromisos adquiridos. Una vez que recibamos las subvenciones, las cuentas estarán saneadas”.



Otro de los puntos del orden del día fue la propuesta de expulsión de un socio por falta muy grave. Acerca de este punto, la directiva afirmó que “se ha abierto expediente a un socio por una falta muy grave y el proceso sigue su curso”.