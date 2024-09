Borja Míguez: "Aunque está en un bache, el Arosa tiene una de las mejores plantillas"

El Arosa SC visita este domingo, a las 12 horas, al Rácing Vilalbés. Un encuentro en el que los de Míchel Alonso buscarán su primera victoria de la temporada, a la vez que sus primeros goles. En el cuadro visitante, los arlequinados se toparán con un viejo conocido, una de las figuras clave de la delantera de la pasada campaña: Borja Míguez.

Tras su salida de A Lomba, el delantero encontró su sitio en Ourense, y en tres jornadas ya anotó dos goles, siendo el máximo goleador del conjunto ourensano junto con Javi Rey, que lleva la misma cifra de goles que el ex arlequinado. “Va a ser un partido muy complicado. El Arosa, junto la UDO, para mi, son las mejores plantillas que hay”, destaca Borja Míguez.

“Estoy muy contento aquí, me encontré un vestuario increíble. Todo lo que rodea al club en general es increíble. Nuestro objetivo es ir domingo a domingo, miramos a corto plazo”, comenta el delantero. “A pesar de que se encuentren pasando un pequeño bache, nosotros sabemos que el Arosa es una de las mejores plantillas, por no decir la mejor, y va a ser muy difícil”, destaca.

"Di todo lo que tenía por el Arosa. Incluso llegué a jugar lesionado durante varios meses", recalca Míguez.

El reencuentro



Para Borja Míguez será un partido especial. No solo porque pueda seguir aumentando su racha goleadora con la camiseta del Vilalbés, si no porque se reencontrará con el equipo que fue su casa durante las dos pasadas temporadas. “Para mi es un partido bonito, yo al Arosa le guardo un grato recuerdo. Para mi fue un orgullo vestir esa camiseta. Dejé todo lo que tenía por esa camiseta, incluso jugué lesionado varios meses. Para mi el Arosa es una cosa muy grande, y es muy bonito poder volver a encontrarme con ellos. Dejé ahí grandes amigos, para mi es un partido especial”, comenta Borja Míguez.

"Esto es fútbol. Mi salida fue correcta, como tiene que ser", destaca Borja Míguez.



En este pasado mercado de verano, Míguez se despedía de la que fue su casa durante dos años, como parte de la regeneración de la plantilla arlequinada. “Esto es fútbol. Mi salida fue correcta, como tiene que ser”, indica el delantero. “El pasado domingo fui a Vilagarcía y la verdad que estuve muy bien con la gente”, comenta. Sin duda, el ex arlequinado será uno de los grandes peligros para los de Míchel Alonso, ya que en tres jornadas, anotó dos goles.

“Me encuentro muy a gusto, estoy teniendo esa suerte de que la pelota entre, pero como yo siempre digo, me considero un jugador de equipo, y lo más importante es que si no me entra a mi, que le entre a mi compañero, que es lo importante”, destaca Borja Míguez. “Estamos muy bien a nivel defensivo y ofensivo, entrenamos muy duro durante la semana para que el domingo se vea reflejado todo”, afirma.