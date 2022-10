El Bouzas aplaca al Arosa

Arosa 0-0 Rápido de Bouzas





El Arosa no pudo superar al Rápido de Bouzas en A Lomba y empató sin goles en un partido muy físico en el que las defensas se impusieron a las delanteras sobre un terreno de juego muy pesado y embarrado en muchas zonas. El Bouzas, el rey del empate, frenó al equipo de Luisito, que no aprovechó sus ocasiones, que no fueron demasiadas, aunque sí tuvo bastantes llegadas por banda. Le faltó juego, también remate y alternativas en ataque. Mantiene la portería a cero por cuarta jornada consecutiva y la ventaja de 6 puntos sobre un rival directo.





El Rápido de Bouzas salió muy enchufado al partido, demostránole al Arosa que le quería superar en intensidad. En los primeros minutos tuvo dos llegadas el equipo visitante. Primero en una acción de derecha a izquierda que acabó rematando Naveira sobre la salida de Manu Táboas, pero salvó Pacheco en área pequeña. En la acción siguiente hubo un gol anulado a los visitantes por falta a Manu Táboas en un centro al área.





El técnico visitante planteó una presión para impedir que el Arosa pudiese iniciar por banda izquierda y con sus medios centros. El campo, muy pesado y embarrado en alguna zonas, tampoco ayudó al Arosa a la hora de mover el balón. Poco a poco el equipo de Luisito fue creciendo en el partido. En el minuto nueve tuvo su primera ocasión. Activó la banda izquierda con Julio y Cotilla. El centro del lateral lo acabó rematando desde el punto de penalti Borja, el balón se fue fuera por poco. Mediada la primera parte fue Brais Vidal el que gozó de una clara ocasión a la salida de un córner. Remató en área pequeña pero el balón se fue a las manos de Brais Pereiro.





El Bouzas fue perdiendo presencia en campo contrario y centró sus esfuerzos en taponar el juego local. Al Arosa le costaba encontrar y activar a Fajardo entre líneas, por lo que lo siguió fiando todo a su banda izquierda. Cotilla realizó un gran autopase para irse de Arango y puso un centro de gol que no aprovecharon ni Borja ni Iñaki. A balón parado el Arosa tuvo otra antes del descanso. Lanzó una falta lateral desde la izquierda Sandá y remató Pacheco, pero salvó la defensa visitante prácticamente en línea de gol.





Luisito mandó calentar a Sylla pensando en darle una marcha más al ataque y aumentar la presencia en el área viguesa. El senegalés entró para la segunda parte por Fajardo.





El Arosa empezó bien la segunda parte, con llegadas sobre todo por banda izquierda, pero con el paso de los minutos el Bouzas fue haciéndose más fuerte en el centro del campo, frenando de nuevo las acometidas locales. El Arosa volcaba su juego por la banda izquierda y cuando conseguía progresar, sus centros eran tapados por los defensas vigueses, muy atentos. Mediada la segunda parte Luisito hizo un doble cambio, dando entrada a Mario y Brais, si bien el delantero Sylla continuó en banda derecha. Las defensas se seguían imponiendo a los ataques. A falta de menos de un cuarto de hora entró Hugo Losada por Julio Rey y el Arosa pasó a acumular más efectivos en ataque, jugando 4-4-2 en rombo en la medular. El Bouzas dio un par de avisos. En un lanzamiento desviado de Diego Diz, que volvió a A Lomba, y en un centro de Pardavila que no llegó a conectar bien un Cellerino al que se le vio como pez en el agua en el cuerpo a cuerpo, pero que acabó expulsado por perder tiempo en el cambio.





En en el tiempo de aumento el Arosa tuvo su penúltima ocasión en un disparo potente desde el vértice del área de Mario al que respondió Brais Pereiro. La última, en el 96, fue una falta lateral lanzada por Brais Pedreira a la que también respondió Brais Pereiro. El empate hizo bastante justicia a lo que fue el partido, en el que hubo una notable presencia de las fuerzas del orden.