“Fue una buena decisión elegir al Boiro”, afirma Sylla tras su doblete en Sarria

La temporada 2024-2025 supuso un nuevo comienzo para Sylla, quien después de una larga etapa vistiendo la camiseta arlequinada, puso rumbo a Barraña para ponerse a las órdenes de Cardeñosa. El delantero senegalés se muestra "muy contento" con la decisión tomada, y es que en los cuatro partidos que hasta ahora disputó el Boiro en Tercera RFEF, en todos fue titular, anotando dos goles, frente a los cuatro que anotó la pasada campaña con el Arosa SC.

“Jugué con Carde y lo conozco muy bien, él me conoce como jugador y nos llevamos muy bien”, comenta Sylla. “El Boiro apuesta por chavales jóvenes, además, es un equipo recién ascendido y yo creo que formamos un gran equipo. Tenemos que solucionar algunos errores, pero tenemos buen equipo”, afirma el delantero.



“Estoy muy contento aquí, mis compañeros tienen mucho talento y son muy jóvenes, por lo que algunos veteranos que estamos aquí podemos ayudarlos y competirle a cualquier equipo”, destaca Sylla. Lo cierto, es que a los de Cardeñosa les costó el inicio en Tercera RFEF, ya que se estrenaron con dos derrotas consecutivas. En la última jornada sumaron una importante victoria ante la Sarriana, en la que Sylla cobró gran protagonismo, sobre todo, por el papel que le otorgó el entrenador.

“Al principio siempre cuesta un poco más porque la Tercera RFEF no es fácil, cualquier equipo te puede ganar, es muy complicado. Es un proyecto nuevo, cambiaron muchos jugadores y eso requiere una adaptación para ir conociéndonos y competirle a cualquier combinado”, destaca Sylla.



“Yo no tengo ningún problema, me adapto en todo. Carde me conoce. Me da igual dónde me ponga a jugar, lo que me importa es que quiero jugar y ayudar al equipo. Ahora mismo estoy contento con dónde me pone”, comenta el delantero. Asimismo, los boirenses tendrán que seguir mostrando su mejor versión para hacerle frente a equipos que empezaron muy fuertes. “Sarriana o Estradense son ejemplos que empezaron muy bien”.