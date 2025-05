La Federación Provincial de Cofradías planta cara a la gallega: “Só hai pasividade e inmobilismo”

El Comité Ejecutivo de la Federación Galega de Cofradías – en el que figuran como cargos los patrones de A Illa y de O Grove– han decidido plantar cara a la Federación Galega presidida por el patrón de Ribeira, José Antonio Pérez. Señalan que la actitud de esta entidad en los últimos años es de “pasividade e inmobilismo continuados, dando a sensación de non querer involucrarse e non afrontar como corresponde os problemas que no día a día lle afectan e preocupan ao sector e ás confrarías”.



De hecho el Comité Ejecutivo ha decidido convocar una reunión de la Xunta Xeral de la Federación Provincial para adoptar medidas a seguir. Entre ellas se baraja la posibilidad de dejar de asistir a las reuniones de la gallega y así “poder ir por libre e actuar con voz propia ante as administracións, velando pola defensa e promoción dos intereses do sector do mar e das súas confrarías de pescadores”.



Según los representantes de los pósitos de la provincia de Pontevedra “estamos fartos de presentar iniciativas sobre asuntos de gran importancia para os profesionais do mar ante a Federación Galega e que queden aí estancadas, e o pior de todo, sen ansias nin ánimo de insistir e esixir o seu análise e estudo por parte das administracións”. De hecho recuerdan que se pidió un encuentro en julio de 2024 para abordar la situación del marisqueo “crítica” y que nada se sabe al respecto desde aquel entonces.

La Federación Provincial habla abiertamente de que “a galega necesita un cambio de rumbo e dinámica de traballo, implicándose dunha vez por todas na busca de respostas ás demandas do sector e das confrarías de pescadores, as que neste intre son abundantes”.



En la reunión de la Xunta Xeral también se abordarán los pasos a seguir ante la Consellería do Mar, con la que tienen pedida una reunión desde marzo y de la que todavía no hay respuesta.