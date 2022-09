Burgáns acoge este sábado el I Torneo Vila de Cambados infantil femenino con ocho equipos

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, el concejal de Deportes, Fernando Patricio, presentaron ayer junto al presidente del CJ Cambados, Eladio Oubiña, la primera edición del Torneo de fútbol infantil femenino “Vila se Cangas” que se celebrará en Burgnáns el sábado 1 de octubre. Organizado por el club amarillo, con el respaldo del Concello a través de las concejalías de Deporte e Igualdade. “Fomentar o deporte e a igualdade é importante”, dijo el alcalde.





Participan un total de ocho equipos: Caldas, Atlético Arousana, Arcadia, Victoria de Santiago, Rosalía de Ourense, Noia, Umia y las anfitrionas del CJ Cambados. “Temos que agradecer ao Concello a su involucración con todas as actividades que está facendo o clube”, dijo el presidente Eladio Oubiña. “O fútbol femenino está crecendo a pasos axigantados e nós imos a fomentalo”.





El coordinador del club, Gabriel Sineiro, explicó que el torneo se desarrolla en dos fases.





En horario matinal a las 10 horas se desarrolla la fase de grupos, hasta las 14:30 horas.





Por la tarde, a partir de las 16 horas, comenzará la fase final. “Veñen equipos que son referentes na comarca e en Galicia”. Repartirán trofeos a las campeonas y subcampeonas tanto de la fase final como de la fase de consolación. “Con este torneo buscamos unha xornada de convivencia para as nenas, xa que a liga todavía non comezou. Queremos que disfruten do fútbol nunhas instalación como Burgáns”, donde recortarán un poco las dimensiones del campo de fútbol 11. La entrada para el público es gratis. El CJ Cambados quiere que “as nenas que queran xogar ao fútbol se interesen polo noso clube, porque queremos ser un referente tamén no fútbol femenino”.