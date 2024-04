La caldense Lucía Rivas jugará el Europeo Sub 17 con España en Suecia

La futbolista caldense Lucía Rivas jugará el Campeonato de Europa Sub 17 en Suecia del 2 al 18 de mayo. La atacante del RC Deportivo Abanca figura en la lista del seleccionador Kenio Gonzalo paa la cita continental, donde España peleará por el título y por la clasificación para el Mundial de la categoría.



Sólo unos días después de conseguir y celebrar el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español con su equipo, Lucía Rivas recibe otra magnífica noticia al formar parte de la veintena de jugadoras que representarán a España en Suecia. “La verdad que estoy muy feliz, no me lo esperaba ya que no había ido a las anteriores fases”, reconoce la futbolista que se formó en el Atlético Cuntis antes de dar el salto al Dépor.

Luci Rivas es una habitual en las selecciones gallegas de formación



En la lista están representados un total de nueve clubes, siendo el FC Barcelona y el Real Madrid los que más futbolistas aportan al combinado español con seis cada uno. Lucía Rivas se concentrará con el resto de sus compañeras este lunes 29 de abril y España viajará a Suecia el viernes 3 de mayo. “Lo afronto con mucha ilusión y ganas. La semana empezó de la mejor manera con el ascenso a Primera División y ahora me llegó la noticia de la convocatoria. Es la semana perfecta”.



España está encuadrado en el Grupo B y se verá las caras con Portugal, Polonia y Bélgica en la fase de grupos, disputando sus partidos en el Malmö Idrottsplats de Malmö y en el Klostergårdens Idrottsplats de Lund los días 6, 9 y 12 de mayo. En el Grupo A estarán Noruega, Francia, Inglaterra y las anfitrionas de Suecia.



La fase final sirve como clasificación para la Copa del Mundo sub-17 femenina 2024 en República Dominicana, que se disputará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre. Los tres primeros clasificados del Europeo serán los que ganen plaza para el Mundial. l