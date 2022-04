El caldense Rubén Fernández da la victoria a Galicia Sub 16 ante Asturias

Arrancó en Gijón la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas masculinas con suerte dispar para los equipos gallegos. Mientras que la Selección Sub 14 perdió ante Asturias merced a un gol de penalti tras ser superior en cuanto a juego, tras un partido en el que no participó el infantil del Arosa Raúl Leiro, la Sub 16 se impuso al combinado cadete anfitrión merced a un gol del caldense Rubén Fernández.

El delantero cadete de primer año que pertenece al RC Deportivo (San Tirso), que es hijo del excapitán del Arosa Fernando Fernández, dio la victoria a Galicia Sub 16, con el vilaxoanés Óscar Marcos (RC Celta) como uno de las referencias del equipo. El combinado gallego puede certificar su clasificación para la fase final del Campeonato de España si gana mañana a Melilla (12.30 horas).