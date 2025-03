El Cambados corta su buena racha en Moaña y pierde su plaza de play-off

El Club Juventud Cambados se desplazó hasta el Iago Aspas Juncal para medirse al CD Moaña en plena lucha por afianzarse en play-off. Pero esta vez la certeza no estuvo de parte del combinado de Pénjamo, que dejó atrás tres puntos por un doloroso 4-3 ante Moaña. Un temprano gol de Javi Domingo, en el minuto tres, en una acción de córner abrió una lata que el Cambados no fue capaz de cerrar.



Los de Pénjamo no entraron bien al partido y eso hizo que los locales se sintiesen mucho más cómodos, sobre todo en situaciones de golpeo. El Cambados no era capaz de adueñarse de los duelos, por lo que el Moaña siguió teniendo distintos acercamientos al área que no acabaron de formalizqar durante los primeros minutos.

Poco a poco, los visitantes fueron capaces de ir encontrando espacios con balón y romper así el trabajo defensivo de los locales. Así llegó el 1-1 en una muy buena acción colectiva, seguido de un disparo de Diego Iglesias que paró el portero local.

Segunda parte



Tras el descanso, los de Pénjamo entraron más enchufados, creando peligro por las bandas y llegando al área, pero sin finalización. En una balón largo sobre el delantero y forcejeo en el área con el central, llegó el penalti en contra del Cambados.

Luego en una acción individual de Diego Iglesias saca un disparo a la escuadra y hace el 2-2. Poco después una falta directa de Mauro a la escuadra pone el 3-2. El Moaña juntó líneas y buscaban más directo a su delantero, que siempre estaba preparado para atacar el espacio.



Los de Pénjamo siguieron teniendo algún acercamiento al área, pero sin llevar a materializar, logrando alguna ocasión de peligro real con balonces al centro, pero sin mayor problema para el portero local. Así, en una contra, llegó el 4-2. En el último minuto, cometen penalti sobre Ramón que materializó Jacobo para sellar el 4-3.