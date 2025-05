Iván Fontán, capitán del San Martín, cuelga las botas más de tres décadas en el club

El San Martín Club de Fútbol vive en este fin de temporada un fin de ciclo. Por un lado, el capitan del combinado de Vilaxoán, Iván Fontán Santamaría, cuelga las botas tras más de treinta años en el club, vinculado tanto a la base como al primer equipo.

“Desde a directiva querémoslle agradecer poder contar con el durante a maior parte da súa traxectoria futbolística como xogador, aportando esa experiencia e veteranía que tanto o caracteriza e dando sempre o mellor de si partido tras partido”, dicen desde el equipo.



Los aficionados tuvieron la oportunidad de despedirse de uno de sus jugadores más queridos en el último partido disputado en el Municipal de Vilaxoán, el penúltimo de liga, en el que ganaron con un contundente 6-2 al Cuntis, con hat-trick incluído de Nico Fernández, que acumula ya un total de 18 goles en 19 partidos.

Desgraciadamente para el cuadro de Vilaxoán, la despedida de Iván Fontán no fue la única que se vivió en Vilaxoán. Junto con el capitán, también cierran un ciclo Lino González, el entrenador del equipo, y su ayudante, David Rey.



Tanto Lino González como David Rey forman ya parte de la historia del club vilaxoanés, y es que no solo consiguieron ascenderlo a Primera Futgal, sino que lograron consolidarlo en la categoría. Además, la temporada pasada se quedaron a las puerta de conseguir el ansiado ascenso a Preferente Sur.



“Lino e David pasarán a formar parte da historia do noso club como grandes adestradores que levaron a un club modesto como o San Martín a acadar bos resultados, como o recente ascenso de hai 2 anos que fixeron vibrar os cimentos da bancada do municipal. Agradecerlles o seu compromiso con este club e que sempre estarán no noso corazón”, comenta la directiva del club.



“Iván, Lino e David grazas polo voso traballo, e grazas por formar parte deste pequeño, pero gran club. Por sempre Vilaxoán, por sempre San Martín”, concluye el comunicado oficial emitido por la entidad de Vilaxoán, que ahora comienza una nueva etapa sin piezas principales que les acompañaron estos años.