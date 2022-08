Los jugadores del Cambados se entrenan por su cuenta y en Deiro

Los jugadores del CJ Cambados comenzaron ayer a entrenar juntos y por su cuenta en instalaciones ajenas al Concello. La directiva que preside Jesús Manuel Fontán dimitirá en la asamblea el próximo 10 de agosto en Exposalnés, y mientras tanto el vacío de poder genera una situación de incertidumbre que afecta directamente a la preparación del primer equipo de cara a la liga de Preferente Sur y también al fútbol base de la entidad.





El técnico del Cambados, Rubén Cornes “Pénjamo”, escapa de polémicas. “Os xogadores dixéronme que queren adestrar, pero non o poden facer nas instalacións municipais porque non teñen a ficha firmada”. Eso fue lo que le trasmitió el todavía presidente. La insistencia y el compromiso de los futbolistas, que se mantienen unidos y desean seguir juntos en el club, provoca que el entrenador haya buscado alternativas, por lo que ayer se desplazaron a San Miguel de Deiro para empezar el trabajo esta misma semana.





“Eu estou disposto a adestrar con eles, aínda que a situación é de incertidumbre porque haberá que ver que pasa o día 10”. Y es que lo único que está claro de la próxima asamblea es que dimitirá la actual directiva, pero no se sabe si habrá relevo y por tanto cual será el futuro del club y que decisiones se tomarán. “Eu no quero perxudicar ao clube e inchar máis esta bola”, dice el técnico, que reconoce que “se non fora de Cambados, eu xa non estaría no cargo, pero dóeme o clube”.





El vacío de poder en estos momentos también afecta a la cantera, ya que el trabajo de diseñar los equipos y reunirse con los padres está también en el aire.