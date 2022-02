El campo más estrecho de la liga espera al Arosa en Llanera

Un campo de menos de 50 metros de ancho y con poco más de 90 metros de largo. Eso es lo que se encontrará el domingo el Arosa en Asturias. El equipo de Jorge Otero visita a la UD Llanera en el peculiar Pepe Quimarán, el terreno de juego más pequeño de la categoría que supera por muy poco las medidas reglamentarias.





El Arosa se ejercitó el miércoles en el campo de A Pelada para tratar de habituarse a las características del escenario del domingo. Si bien el terrerno de juego de la UD LLanera es todavía más pequeño que el de Faxilde. Tiene 48 metros de ancho (el mínimo son 45). Apenas hay cuatro metros entre la línea de banda y la línea del área grande. El campo asturiano tiene 27 metros menos de ancho que A Lomba, mientras que de largo mide 93 metros, lejos de los 105 metros que tiene el campo del Arosa.





El equipo de Jorge Otero deberá adaptar su juego a estas circunstancias que marca el escenario, de hierba artifcial. El conjunto asturiano atraviesa por su mejor momento de la temporada como local. En sus cuatro últimos partidos en casa ganó dos y empató uno. Solo el líder Unión Adarve fue capaz de asaltar el Pepe Quimarán. El técnico José Luis Rodríguez, “Puma”, confeccionó la plantilla pensando en adaptarse a su terreno de juego, con jugadores de gran envergadura que dominan el fútbol directo.





La Ud Llanera no hizo una buena primera vuelta, pero está reaccionando y con 18 puntos se ha metido de lleno en la pelea por la permanencia. Viene de ganar con remontada en casa por 3-2 al Navalcarnero, que está en puestos de play-off, y de igualar sin goles en Avilés. Es un rival que está con ánimos renovados y que ha aprovechado la ventana del mercado de invierno para mover ficha. Las últimas bajas fueron Dani González, Sekou Tall y Celes, que se marcharon a equipos de Tercera RFEF asturianos y canarios. También salió el portero Pablo Díez al filial del Racing de Santander. Y llegaron el central Diego Delgado, cedido por el Avilés, el lateral izquierdo Dani Ceídos, cedido por el Numancia, y el portero Martin Mapisa, cedido por el Zamora, que aún no ha debutado porque ha estado en la Copa África con Zimbabue. Los veteranos Javi Sánchez (ex del Caudal y Langreo) y Omar Sanpedro, que jugó en el Sporting de Gijón, son algunos de sus jugadores de más calidad. El Arosa, con las bajas de Alberto Martín y Diego Diz, y la duda de Pablo Porrúa, se topará un escenario completamente diferente a A Lomba y a un rival en su mejor momento anímico y de resultados.