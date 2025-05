A Lomba se quedó muda

El Arosa se quedó sin play-off al empatar 3-3 en A Lomba ante el Alondras, por lo que finalmente es el Noia, que ganó 1-2 en Betanzos, el que se hace con la quinta plaza que le permitirá disputar la fase de ascenso. El Arosa, siempre a remolque en el marcador ante los de Cangas, cierra una temporada decepcionante en la que partió con el objetivo de pelear por el ascenso directo y termina sexto, penalizado por el golaverage particular con un Noia al que no ganó ninguno de sus dos enfrentamientos directos. El silencio absoluto en A Lomba al final del partido, donde se dieron cita unas 2.500 personas, refleja el estado ánimo de una afición que acaba la temporada como las tres anteriores, con una nueva decepción en casa. Cada vez antes, ya que echa el cierre a la temporada 2024-2025 ya a principios de mayo.

Arosa y Alondras empataron y ambos se quedan fuera del play-off, plaza que se lleva el recién ascendido Noia / Gonzalo Salgado

El partido empezó de la peor forma posible para el Arosa. Ya a los tres minutos en una pérdida de Javi Rey en mediocampo, con su equipo desplegándose en ataque. El Alondras transicionó rápido por la derecha con Pablo Goitia, un futbolista diferencial, que entrando en área disparó al lateral de la red. Fue un aviso. El segundo acercamiento de los de Cangas fue el 0-1. El lateral Diego filtró un pase por debajo de las piernas sobre el corte desde segunda línea de Ube, que ganó línea de fondo ante Smau y puso el pase en área pequeña para que empujase Roi Tato.

A la afición del Arosa le tocó sufrir de inicio a fin / Gonzalo Salgado



El gol fue un mazazo para el Arosa, un equipo que acaba la temporada con 46 en contra, sólo cinco menos que el colista. Además de verse por debajo en el marcador, le costó ajustarse para evitar que el Alondras iniciase en su campo juntando pases sin dificultades. Los de Cangas estuvieron cómodos y nada exigidos ante un Arosa demasiado horizontal que no buscó la espalda de la zaga visitante. Salvo un par de galopadas de Torrado por la derecha, con centros al área sin consecuencias, el bagaje ofensivo del Arosa en la primera media hora fue nulo.

Pereiro fue el mejor jugador de los visitates / Gonzalo Salgado

Pero a los 36 minutos encontró el empate. Por fin fue vertical para buscar a Compa, que hasta ese momento apenas había entrado en juego. Fue Samu el que le metió el pase a la espalda del central Abel. Compa le ganó el espacio en carrera, se metió en área aguantando la presión del defensa, que le encimó por detrás, y se sacó un remate escorado a la izquierda con esa pierna, batiendo de tiro cruzado a Brais Pereiro. El gol espoleó al Arosa, que asumió más riesgos a la hora de adelantar su presión. Pero fue el Alondras el que rondó el 1-2. En un despeje que presionó en campo contrario. Torrado no la sacó con la izquierda de forma expeditiva. Y los visitantes ganaron el segundo balón, combinando Yelco de tacón en la frontal para la llegada de Manufre. Su disparo abajo desde la frontal, en inmejorable posición, lo atrapó Conde.

Compa pelea un balón área ante un futbolista del Alondras / Gonzalo Salgado

Con el partido más abierto, el Arosa también rondó el 2-1. Primero en un gran disparo de Hugo Villaverde desde fuera del área que iba a la escuadra, pero hasta allí voló Pereiro para meter una mano salvadora. La siguiente fue en un saque de banda, en el 43, que llevaron Hugo y Compa y remató Martín a las manos de Pereiro desde la frontal.



En el descanso el segundo entrenador visitante, Óscar Pérez, fue expulsado tras provocar una tangana en la entrada a vestuario, que no pasó desapercibida para el cuarto árbitro que designó la Federación en este partido.



Al inicio de la reanudación el Arosa se dio un tiro en el pie. Perdió el balón Samu Santos al liarse con el equipo desplegado y el Alondras corrió a placer por la derecha con Goitia, que entrando en área batió a Conde por abajo. Un regalo.



El gol dejó grogui al Arosa y el Alondras aprovechó el momento para intentar hacer sangre. Un disparo de Goitia que dio en un defensa acabó en córner. En el saque de esquina marcó Diego, pero tras una falta previa a Conde que el árbitro señaló.

Iñaki Martinez hace el 2-2 con un gran remate con la derecha con poco ángulo / Gonzalo Salgado



Lemos movió el banquillo y dio entrada a Iñaki, que tuvo máximo protagonismo en el 2-2. Hizo un buen control en banda derecha cerca del área y se fue en diagonal hacia dentro, combinando con Hugo, el disparo de zurda del caldense lo rechazó en un paradón abajo Brais Pereiro, pero apareció rápido en área de nuevo Iñaki para rematar con la derecha cruzado con poco ángulo al fondo de la red. El Arosa tuvo el 3-2 en el 66, en una acción de Martín Diz por la izquierda, en la que dejó atrás a Diego y puso el pase para el remate de Compa, algo forzado, que salvó Pereiro. El guardameta visitante sostuvo a su equipo en el partido al hacer otro paradón en el 69 en un saque de esquina que remató con el pie Javi Rey. Pereiro voló a su derecha para tocar lo justo para que el balón diese en el palo y no entrase.

Con la entrada de Rivera el Arosa pasó a jugar con dos puntas, asumiendo más riesgos tratando de ganar el partido, mientras el Alondras seguia esperando las contras. A falta de un cuarto de hora, con el empate, el Arosa estaba metido en play-off porque el Noia estaba 1-1 en Betanzos.



A falta de diez minutos, con la entrada de Fran López, los visitantes asumieron riesgos y se quedaron con tres centrales, con Aitor y Goitia en los carriles. A Gonza Fernández el cambio le salió perfecto, puesto que el propio Fran López hizo el 2-3 en una acción rápida por la deercha tras un gran centro abajo de Goitia que atacó el primer palo el delantero. En el 86 Goitia tuvo un mano a mano en el que pecó de egoísta y salvó Conde. Justo en ese momento el Noia marcó el 1-2, que dejaba fuera también a los de Cangas y sin ninguna opción al Arosa. Pero los locales siguieron remando y el 93 consiguieron el 3-3, un gran gol de Martín Diz con un derechazo desde la frontal a la escuadra tras una conducción en diagonal. Áun hubo un par de minutos más de juego, pero el Arosa, con más corazón que ideas y veteranía, ya no fue capaz de generar más opciones de culminar el milagro.

Los jugadores agraecen el apoyo de los aficionados al final del partido que da carpetazo a una temporada desastrosa / Gonzalo Salgado

El empate final dejó sin play-off a ambos equipos y fue el Noia, un recién ascendido, el gran favorecido tras mantenerse toda la temporada cerca del quinto puesto y aprovechar la irregularidad y todos los baches que sufrió el Arosa desde diciembre y el bajón del Alondras en las últimas semanas de liga, en las que no fue capaz de ganar ninguno de sus últimos siete encuentros.

Ficha técnica:

Arosa: David Conde; Carlos Torrado (Noel, min. 87), Pacheco, Samu Santos (Mario, min. 87), Luis Castro; Javi Rey (Duque, min. 87), Concheiro; Martín Diz, Hugo Villaverde (Rivera, min. 72), Pedro Bouzada (Iñaki, min. 57); Álex Comparada.

Alondras: Brais Pereiro; Diego Rodríguez, Abel, Kopa (Fran López, min. 81), Aitor Aspas; Diego Diz (Noel, min. 63), Ube (Lucas Camba, min. 69); Pablo Goitia, Roi Tato (Guille, min. 69); Manufre.

Goles: 0-1 Roi Tato (min. 6); 1-1 Compa (min. 36); 1-2 Pablo Goitia (min. 48); 2-2 Iñaki (min. 62).; 2-3 Fran López (min. 84); 3-3 Martín Diz (min. 93).

Árbitro: Alcalá Rey. Amarilla a Torrado por locales, y a Diego Diz por los visitantes.

A Lomba se quedó muda y así permanecerá durante varios meses. Otra vez.

Lemos: "Siempre estuvimos a remolque"

"Siempres estuvimos a remolque, aunque fuimos capaces de igualarlo tres veces no nos llegó. Cometimos errores importantes que a este nivel de partidos, con lo que hay en juego, penalizan muchísimo", empezó analizando Lemos al final del partido. "Es difícil cuando siempre vas por detrás, tienes que arriesgar y jugar siempre contra el reloj. Era una prueba importante porque ganar era el play-off y veníamos en buena dinámica, pero fue una pena".

El Arosa no empezó nada bien. A su técnico le cuesta encontrar una epxlicación. "La presión de la última jornada es para todos. No entramos nada bien, detrás del balón y llegando tarde, mal ubicados. Nos hizo daño ir por detrás en el marcador. Es muu difícil ganar si te ves tres veces por detrás. Creo que después del 2-2 era el momento, pero no fuimos capaces de hacer más daño y fue todo lo contrario porque llegó el 2-3. Ahí ya fue una ruleta rusa porque tuvimos que ir con todo".

Lemos trata de consolar a los futbolistas al final del partido / Gonzalo Salgado



Lemos reconoció que el vestuario al final del partido estaba desolado. "Está muy fastidiado". Preguntando sobre el futuro, el entrenador no quiso pronunciarse en estos momentos. "Vine aquí para intentar conseguir el play-off y no lo conseguí. Ahora el club tendrá que analizar que errores se pudieron cometer a lo largo de la temporada. Yo también, a nivel personal analizaré los míos y a partir de ahí veremos lo que depara el futuro. Para el club es un mazazo grande porque sé las aspiraciones que había aquí, sólo hay que ver a la afición. Esto es de otro nivel, pero no fuimos capaces de al menos meterenos en el play-off".