Cara y cruz para las Selecciones Gallegas en su estreno en Almería

Cara y cruz para las Selecciones Gallegas en su estreno en la segunda fase del Campeonato de España que comenzó hoy en Almería. La Selección Gallega Sub 15, que disputa la Fase Plata, se impuso a Baleares 3-1 con Uxía Romero (Umia CF) y Laura Tubío (EFM Concello de Boiro) de titulares. Los goles fueron obra de Lía Ayestarán, Lúa Arufe y Carolina Souto. Por su parte la Sub 17, que disputa la Fase Oro, perdió ante Castilla y León en un igualado encuentro por 2-1. También fueron titulares la caldense Lucía Rivas, que pertenece al RC Deportivo, y la jugadora de Romai del Viajes InterRías FF Andrea Villadeamigo. En la primera parte Galicia encajó dos goles prácticamente seguidos y no dejó de luchar hasta el final. El tanto del combinado de Quin Valbuena fue obra de Elena Vázquez.

La Sub 17, con la caldense Luci Rivas en el once igual que Andrea Villadeamigo, mereció algo más ante Castilla y León en su estreno

La Sub 17 se enfrenta el sábado a las 11:30 horas en el campo de Santa María del Águila ante Andalucía, mientras que el domingo jugará a las 11:30 horas de nuevo en Adra ante Navarra. Todavía tiene opciones de acabar entre los dos primeros de grupo y clasificarse para las semifinales por el título. Por su parte, la Sub 15 juega el domingo a las 9:30 horas, en el campo de Berja ante la Comunidad Valenciana con el objetivo de sumar otra victoria para acabar primera de grupo.