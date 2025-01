Carde: “Tomo esta decisión por el bien del club, no por egoísmo”

El Club Deportivo Boiro vive horas claves de cara a su futuro, después de que Cardeñosa presentase su dimisión como técnico. La goleada por 5-1 ante el Gran Peña precipitó una decisión que el técnico ya tenía en mente desde antes de las navidades.

“Tomé la decisión ahora porque creo que es un buen momento. El equipo no está en una situación límite y pienso que va a ser bueno para la plantilla, porque en estos casos siempre se reactiva”, cuenta Cardeñosa tras dejar el banquillo.

Lo cierto, es que el próximo en ocupar el lugar de Carde tendrá el mercado de invierno disponible para debatir con la directiva sobre las necesidades del equipo. “El partido ante el Gran Peña precipitó mi decisión, porque el último partido en Vilagarcía fue bueno, pero en Vigo se volvieron a ver errores que se llevan dando toda la primera vuelta. Por mi parte había que buscar soluciones”, recalca.

“No tomo esta decisión como un acto egoísta de entrenador, si no por el bien del club, porque si no habría seguido y esperado a que la directiva me destituyese", afirma Carde

Una decisión meditada



La dimisión pasó por la cabeza de Cardeñosa ya antes del parón navideño, pero los buenos resultados del equipo hicieron que el técnico decidiese seguir adelante. “No tomo esta decisión como un acto egoísta de entrenador, si no por el bien del club, porque si no habría seguido y esperado a que la directiva me destituyese. Creo que es necesario que venga alguien con otras energías”, afirma Carde.

“Desde el partido ante el Arteixo aparecieron esas dudas en mi cabeza, pensé que igual era un buen momento en navidad, pero el equipo tuvo una pequeña mejoría. Todo esto lo decido como persona de club”, resalta el ya ex técnico del CD Boiro.



La situación del cuadro boirense no es tan crítica como la de otros equipos, a pesar de la goleada sufrida en Vigo. Los recién ascendidos se colocan de decimoterceros clasificados con 17 puntos y un balance de dos derrotas, dos victorias y un empate en los últimos cinco partidos.

"Creo que el equipo necesita que llegue alguien con otras energías", recalca Cardeñosa tras su dimisión.

“Yo me hago responsable porque, junto con el presi, tuve mucho peso en la creación de la plantilla, pero este equipo tiene potencial para estar un poco más arriba en la tabla clasificatoria, aunque quizás se hayan cometido errores”, lamenta Carde.

Asimismo, el entrenador también considera que el equipo merecía “tener al menos cinco puntos más”, con los que la situación sería totalmente diferente. Del mismo modo, la directiva nunca trasladó a Cardeñosa que estuvieran pensando en su destitución, aunque si el equipo continuaba en una línea irregular, podría darse la situación, como ya se vio en otras ocasiones.



“Tomar una decisión así no es nada fácil. El Boiro para mi significa mucho, es un equipo en el que estuve de pequeño, en el que entrené a categorías base y del que ahora me llevo un gran aprendizaje como entrenador del primer equipo. Más allá de que deje de entrenarlos, siempre seré un aficionado más en Barraña”, recalca Carde.

Un técnico que quedará ya en la historia del CD Boiro después de conseguir el ansiado ascenso a Tercera RFEF la pasada campaña, conquistando Barraña con su enorme talante y elegancia con el juego. Ahora, Cardeñosa espera desconectar para poder valorar posibles nuevos proyectos de cara al futuro.

José Tizón, el elegido para el banquillo

A sus 42 años, José Tizón se convierte en el nuevo entrenador del CD Boiro hasta final de temporada. Será la segunda etapa del vigués en Barraña, quien estuvo en el equipo en la temporada 16/17 como segundo entrenador.

Un perfil que se ajusta a la idea de los directivos, con conocimientos suficientes para desenvolverse en la categoría. Tizón estuvo ligado a equipos como Choco, Atios, e incluso el Celta. Mañana será presentado de manera oficial al equipo.