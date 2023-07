Carlos Coira : “Mi teléfono siempre va a estar operativo para lo que haga falta”

Carlos Coira Lojo (Vilagarcía, 3/10/1976) es el nuevo concejal de Deportes. Una materia que conoce a la perfección. Licenciado en INEF, se formó en las categorías inferiores del Arosa, club del que fue coordinador de su cantera y preparador físico del primer equipo durante varios años. Lleva casi veinte trabajando como coordinador en la Federación Gallega de Tenis, pertenece además al Club Triatlón Vilagarcía desde su fundación hace una década, organiza junto a su hermano el Campus Pablo Coira y también formó parte de diferentes proyectos deportivos en la capital arousana como la Academia Fútbol 360º.



Carlos Coira conoce a la perfección los problemas y necesidades de los clubes, ahora ha asumido el reto de intentar ayudarlos desde su cargo en el Concello. Le sobra iniciativa y ganas de trabajar, aunque le falta el tiempo que le gustaría.

¿Cómo le convencieron para meterse en este “fregado”?



Bueno, pues me lo propusieron Julio Torrado y Alberto Varela. La verdad es que nunca había pensando meterme en política. Al principio no me animaba porque sabía que por mi trabajo no iba a tener tiempo para compaginar ambas cosas, pero insistieron y lo fui valorando hasta que decidí dar el paso tras varias semanas. Intentar mejorar el deporte de Vilagarcía es algo que me atrae. Me considero una persona de deporte, creo que esto es otra forma de colaborar con la ciudad y aportar.

¿Qué le gustaría cambiar del funcionamiento actual del deporte en la ciudad?



Lo conozco desde el punto de vista de organizador, directivo y deportista. Todo es susceptible de mejora. Mi idea se basa en apoyar el deporte base, promocionarlo todo lo posible, y trabajar con otras áreas: Xuventude, Turismo, Muller, Servicios Sociais... Creo que el deporte está relacionado con todos los ámbitos y quiero trabajar de forma conjunta con otras concejalías. Una de las cosas que tenemos en mente es fomentar el turismo deportivo.



Aquí tenemos mar, playa y monte. Tenemos que explotar más la Ría de Arousa que tiene unas condiciones extraordinarias. Tenemos muchos eventos que debemos potenciar y creo que se pueden hacer más. Aprovechar el monte para senderismo, bicicleta de montaña, trails, andainas... Al regenerar el arenal de la playa también tendríamos posibilidades de recuperar actividades que se hacían hace años y atraían a mucha gente. Mi idea también es apoyar a los clubes séniors todo lo posible, que puedan estar en las mejores categorías.

Uno de los quebraderos de cabeza de los clubes pasa por el mantenimiento de las instalaciones. Ahora hay varios frentes abiertos...



Uno de los problemas que tenemos es que las instalaciones son muy antiguas. La última que se hizo fue hace veinte años, creo que fue la pista de atletismo. Se van deteriorando y el uso es elevado porque tenemos mucho volumen deportivo. Tenemos que ir renovándolas poco a poco. Fontecarmoa y la piscina serán las primeras. La nave de usos náuticos está casi lista. También tenemos en mente la reforma de algunos campos, donde se han realizado mejoras de la iluminación. El Manuel Jiménez lo queremos hacer cuanto antes porque el terreno de juego está mal, tiene mucho uso y es incluso peligroso para los jugadores. Tenemos un plan de trabajo a cuatro años para renovar instalaciones e invertir en ellas. Son muchas instalaciones y el mantenimiento es muy costoso. Hay que ir buscando recursos para acometer las reformas.

¿Cuando empiezan las obras en el pabellón de Fontecarmoa?



Está previsto que empiecen este jueves día 3.

¿Y cuando estará operativa la nave de usos náuticos?



Nuestra idea es que esté lista a principios de agosto. Hay varios clubes que solicitaron su uso. Además del Club de Piragüismo, que lleva varios años demandando una instalación, también el Club de Natación y Salvamento y el Club de Regatas Galicia, que está intentando fomentar una escuela de vela tan necesaria en Vilagarcía. Además la nave tendrá unas oficinas para que las pueden usar estos clubes.

El tenis de mesa también demanda una instalación alternativa para realizar su actividad...



Sí, somos conscientes y ya hemos hablado con el presidente del club. Necesitan unas condiciones determinadas, tanto de iluminación como el suelo, por eso estamos mirando que opciones podemos ofrecer para mejorar, aunque de momento no hay nada concretado.

¿Fexdega se va a seguir usando como “parche” de uso deportivo?



Es una feria de exposiciones. No se está realizando un uso total y global a nivel deportivo. No es una instalación deportiva, aunque se realicen entrenamientos. Decir que vamos a hacer de Fexdega un pabellón multiusos no sería verdad ahora mismo. Habrá que verlo en el futuro.

Otro de los quebraderos de cabeza de los clubes son las subvenciones, escasas y difíciles de tramitar...



He podido hablar con los clubes, aunque a partir de ahora mi idea es tener reuniones individuales más formales, y soy consciente de que económicamente nunca son suficientes las ayudas, pero el dinero es el que es. A ver si somos capaces de incrementar las cuantías y ayudarles a la hora de solicitarlas.

Supongo que llegó al cargo con un montón de ideas, ¿empieza a ver qué quizá sea más difícil de lo que esperaba ponerlas en práctica?



Aún estoy arrancando. Veo que algunas que me gustaría llevar a cabo a corto plazo tendré que posponerlas, pero yo esto me lo planteo a cuatro años. Vamos a intentar en este período mejorar las instalaciones y las condiciones de los clubes y deportistas. A veces uno quiere hacer todo cuanto antes, pero hay que ser realistas e ir por partes.

La Fundación de Deportes está en tela de juicio. ¿Qué va a hacer al respecto?



Creo que la Fundación de Deportes tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Hay muchos Concellos que trabajaban con Fundación y fue quedándose obsoleta y cambiaron de modelo y de formato. Yo tengo una idea previa al respecto, pero me gustaría ver el funcionamiento de la Fundación durante unos meses para analizarlo con detalle y realizar un informe antes de que se decida que se va hacer con la Fundación, que es algo que está en boca de todos. Vamos a dar un tiempo para valorarlo y después se tomará una decisión.

¿Qué mensaje le envía a las dirigentes de los clubes que usando su tiempo libre fomentan el deporte en Vilagarcía?



Prácticamente conozco a todos, a los presidentes, directivos, deportistas... Tienen mi teléfono y va a seguir siendo el mismo. Yo voy a estar ahí siempre operativo para lo que haga falta y echarles una mano. Mi idea es ser el apoyo cuando lo necesiten. Desde el Concello somos servidores públicos y la idea es intentar darles soluciones a los problemas.