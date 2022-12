Carlos Pacheco: “A Somozas tenemos que ir con la idea de dejar la portería a cero”

Carlos Pacheco ha jugado todos los minutos en lo que va de liga con el Arosa. Un total de 1.170, al igual que Cotilla y Manu Táboas. El central pontevedrés está realizando una gran campaña, a pesar de que arrastra problemas físicos y juega condicionado por el dolor. Mañana regresa a Somozas, donde jugó las dos últimas temporadas. Será un partido especial para Pacheco, que conoce a la perfección las virtudes de un rival que lleva dos victorias seguidas y está a solo 2 puntos del Arosa.

¿Cómo estás?

Mejor de lo esperado. Es cierto que el partido anterior jugué con dolor, pero esta semana estoy entrenando normal y con el tema del vendaje lo llevo bastante mejor.

Lo último fue un esguince de tobillo, pero llevas con problemas todo el año...

Sí, llevo renqueante desde casi el comienzo de liga porque tengo una úlcera en el rotuliano que no me deja competir al 100 %.

¿Lo del tobillo está relacionado?

Sí, eso me dicen los fisios, debido a la compensación que hago a la hora de apoyar. El jueves en Redondela ante el Choco tenía un dolor espantoso y el domingo igual. De hecho me tuve que pinchar para poder jugar.

Es evidente que así no puedes seguir. El parón navideño va a ser una bendición...

Está claro. Lo que me dicen los médicos y los fisios es que la úlcera va comiendo el cartílago y que por eso a la larga tendré que acabar poniedo una prótesis porque se va desgastando el hueso.

¿Cómo se puede tratar esta lesión?

Los fisios me dicen que tendría que darle descanso y después gracias a la nuevas tecnologías poniendo ácido hialurónico podría ir regenerando. Tendré que verlo porque los dolores que paso solo los sé yo. Estoy en cama durmiendo y me despierto del dolor, es una sensación de calambre y como si se agarrotase. Noto la molestia de forma continua. De momento voy tirando porque la plantilla es justa y tuvimos la mala suerte de la baja de Campillo. El míster está buscando un central, por lo que imagino que cuando fichen a alguien me podrá dosificar un poco.

¿Por qué crees que estás mejor esta semana?

Pues no lo sé, pero la sensación es mucho mejor. No sé si será por ir a jugar a Somozas (risas).

Tú que conoces bien a ese rival, ¿qué destacarías del Somozas?

Pues como todos los años es un equipo para pelear para estar ahí arriba. Es un equipo que juega sin complejos. Al míster, al que tuve el año pasado, le gusta salir jugando con el balón desde atrás y en su campo es un rival súper duro. Yo destacaría la soltura con la que juegan. Arriba no sé si podrán contar con Rubo esta semana, ya que hablé con él hace unos días y me dijo que estaba tocado, pero también tienen a Cañi y son jugadores de mucha pegada.

Hizo cambios en la plantilla respecto a la temporada pasada en la que acabasteis terceros en liga...

Sí, nos fuimos cinco de los titulares habituales, pero allí económicamente no tienen problema y se reforzaron bastante bien.

¿Qué tiene que hacer el Arosa para ganar en el Manuel Candocia?

Pues mantener la solidez defensiva. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos que ir con la mentalidad y la intención de dejar la portería a cero porque después nosotros siempre somos capaces de generar ocasiones.