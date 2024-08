La catalana Andrea Lázaro priva a Jéssica Bouzas de su sexta final del año

La tenista catalana Andrea Lázaro dejó a Jéssica Bouzas sin su sexta final del año. La vilagarciana perdió 6-2 y 6-4 en las semifinales del ITF W100 Gran Canaria ayer en Maspalomas, por lo que Lázaro se jugará el título ante Nuria Parrizas.



Esta vez Jéssica se encontró a una rival que jugó a un nivel altísimo en el primer set. Sin cometer errores no forzados y haciendo daño con su revés cruzado. Jéssica se vio completamente superada (5-0). En el sexto juego del partido, la arousana empezó a cambiar la dinámica y el set ya cerró con otras sensaciones. El buen inicio del segundo de Bouzas hacía pensar en que podía repetir la victoria lograda en mayo sobre Lázaro en Madrid, cuando tras perder el primer set 5-7, remontó para ganar 6-2 y 6-4. La vilagarciana elevó su nivel y encarriló el segundo parcial con 4-1 por delante, pero a partir de ahí su nivel volvió a falquear y Lázaro le endosó otro parcial de 5-0 en juego para meterse en la final con toda justicia.



Jéssica Bouzas tendrá que cambiar el chip y olvidarse de la tierra batida para pensar ya en lo que le viene por delante en este mes de agosto con la gira americana en pista dura. La arousana volará a Ohio para disputar primero la previa del WTA 1000 de Cincinnati y la semana del 18 al 24 de agosto el W250 Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage, en Cleveland. Serán los test previos en pista dura al su cuarto y último Grand Slam de la temporada, el Open USA en New York, a partir del 26 de agosto, donde debutará en el cuadro final.