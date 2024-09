El CD Boiro suma su segunda derrota en Tercera ante el Silva

El CD Boiro sigue sin encontrarse en sus dos primeras jornadas en Tercera RFEF, ya que, tras perder en Barraña ante el Estradense por 0-1, los de Cardeñosa vuelven a sumar otra derrota, esta vez en A Coruña, ante el Silva, que lleva pleno de victorias desde el comienzo de la temporada regular. Un pleno de victorias del Silva en las dos primeras jornadas de liga que contrasta con las dos derrotas de un Boiro que todavía no se ha adaptado al salto de categoría. El delantero berciano Rodri Alonso fue el gran protagonista del duelo disputado en A Grela al firmar un hat-trick en el 3-1 a favor del equipo de Iván Sánchez.



A pesar de la victoria (0-1) el pasado domingo en San Pedro frente a otro recién ascendido como el Villalonga, el entrenador del Silva presentó muchas novedades en su once inicial. El portero Cristopher y cuatro de los jugadores el frente ofensivo -Julián Nieto, Ogando, Manu Mosquera y el propio Rodri Alonso-, que en la primera jornada no formaron parte del once inicial del equipo coruñés, sí fueron de la partida frente al Boiro. Antes de que se llegase al ecuador de la primera mitad, Rodri Alonso ya había marcado el primero de los tres goles que firmaría en A Grela.

Fue en una acción un tanto embarullada en la que el balón le rebotó a Manu Mosquera y le quedó franco al protagonista de la tarde para superar a Juan y anotar el 1-0. En una primera mitad de mucho juego directo en la que el Boiro trataba de proponer juego combinado pero se veía obligado a simplificar su salida ante la presión alta del Silva, el equipo local pudo anotar el 2-0 antes del descanso en una situación de mano a mano de Julián Nieto tras recibir un gran pase de Ogando pero, en esta ocasión, Juan, portero del Boiro, desbarató la opción.

En la segunda parte, el guion del partido era el perfecto para el Silva, que pudo contraatacar con mucha más facilidad ante el riesgo que asumía el Boiro y generó numerosas ocasiones. El 2-0 llegó en otro gran pase de Ogando filtrando el balón entre tres jugadores para que Rodri recortase y marcase un golazo con la zurda. En el 3-0, además de Rodri, que firmó su particular hat-trick, también tuvo mucho peso el brasileño Murilo realizando un gran esfuerzo en la presión para recuperar la pelota y dejársela en bandeja a su compañero.

La única mancha de un Silva que pudo ampliar la ventaja con ocasiones muy claras de Carro y Melo fue la mala defensa de una acción directa del Boiro en la que los delanteros visitantes le ganaron la partida a los centrales silvistas para acabar superando Yago García a Cristopher y anotar el definitivo 3-1, que supondría la segunda derrota seguida del CD Boiro de Cardeñosa.