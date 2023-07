El Celta saca partido del extraordinario trabajo de cantera del Arosa

El RC Celta se nutre de la cantera del Arosa. Cuatro futbolistas de la base arlequinada, los infantiles Damián Peiteado y Lucas Eiriz, y los juveniles Fer Martínez y Hugo Losada, se incorporan a la disciplina celeste este verano. Fruto del convenio de colaboración que están a punto de firmar ambos clubes, gracias a las gestiones realizadas por Dani Abalo y los responsables de la base, Pedro Carregal y David López “Perú”.

La cantera del Arosa funciona con velocidad de crucero. Son varios los equipos de Primera División en España los que siguen de cerca las evoluciones del que está considerado actualmente como el tercer mejor club de fútbol base en Galicia. Finalmente ha sido el RC Celta el que ha logrado un acuerdo muy beneficioso para ambas partes. Tanto en lo deportivo como en lo económico.

Damián Peiteado, mediocentro estradense, empezará su segundo año infantil en A Madroa. El portero caldense Lucas Eiriz iniciará su etapa cadete también en el Celta, mientras que el delantero cuntiense Fer Martínez disputará su último año juvenil en Vigo, donde el delantero catoirense Hugo Losada se estrenará como sénior en el Gran Peña Celta C, en Tercera RFEF.

Estos dos últimos futbolistas llevaban varias temporadas jugando juntos en los equipos cadetes y juveniles arlequinados. Si exceptuamos a Jose Rivera, que será compañero de Losada en el Gran Peña, hacía muchos años que la cantera del Arosa no producía dos delanteros con tanto potencial. Dos jugadores que se complementan y fueron clave en el ascenso del equipo juvenil a División de Honor hace dos años, ya que Hugo Losada marcó 26 tantos y Fer 9. La pasada temporada en la máxima categoría nacional el cuntiense hizo 11, mientras que el catoirense se quedó en 4, pero apenas jugó media docena de partidos en División de Honor.

Losada y Fer seguirán compartiendo etapa de aprendizaje, a partir de ahora en las filas del RC Celta / Mónica Ferreirós



Ambos comenzaron los entrenamientos en Vigo la pasada semana. Sus semblantes muestran ilusión y muchas ganas de trabajar duro en esta nueva etapa. Fer inició su camino formativo en el Cuntis y los últimos cinco años en el Arosa le hicieron crecer en todos los aspectos. Se marcha con palabras de agradecimiento al club. En especial a entrenadores y compañeros. Losada no pudo irse al Celta el pasado verano, pero el tren volvió a pasar por su puerta esta vez y no se lo pensó, a pesar de que tenía más ofertas. Atrás deja nueve temporadas en Vilagarcía, donde se ganó a la afición. “Fueron años bonitos y estuve muy contento en este club”, explica. “Me quedó la espina de no haber logrado el ascenso con el primer equipo, aunque el año anterior logramos subir con el juvenil y es algo que queda ahí”. Ambos le desean los mejores éxitos al Arosa.

En sus primeras sesiones en Vigo destacan sobre todo el alto ritmo de balón en los entrenamientos. También las excelentes condiciones de trabajo en cuanto a recursos humanos, materiales y de instalaciones. Fer se marca como objetivo mejorar en la definición y aumentar sus registros goleadores, mientras que Hugo Losada espera progresar en aspectos tácticos y a nivel defensivo. Ambos inician su periplo en el Celta con la mentalidad de trabajar duro y seguir aprendiendo.