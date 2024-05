El Céltiga, ante su gran oportunidad de volver a Tercera un lustro después

Todo o nada para el Céltiga. El equipo isleño recibe esta tarde a las 18 horas en el Salvador Otero al Ribadumia en un partido en el que se juega volver a Tercera cinco años después. Si el equipo de Luis Carro gana, logrará el ascenso. Si empata, necesitaría que el Choco no gane en su visita al campo del Antela. Y en caso de derrota, sus únicas opciones de conservar la segunda plaza pasarían por pinchazos del Choco en Ourense y del Valladares en casa ante el Atios.



Pero en A Illa no piensan en otra cosa que no sea sacar el partido adelante ante un rival ya descendido que no se juegue nada en el derbi. Además se espera un gran ambiente en el Salvador Otero, con la cantera del Céltiga en la grada. “Desde que acabó el del domingo en Vilalonga estamos deseando que llegue este partido”, reconoce un Luis Carro que tiene las bajas de Pablo Pillado e Íker, además de las serias dudas de Álex Fernández y Álex Rodríguez, “que prácticamente no entrenaron durante la semana”. El Céltiga afronta esta final “con ganas e ilusión”, y su técnico considera clave “que sea un partido de ritmo alto desde el principio, que el Ribadumia no esté cómodo, todos sabemos que es mejor equipo de lo que dicta la clasificación, es un derbi y van a estar motivados”, asume el vilanovés. “El aspecto mental es importante, hay que tener la cabeza fría y no estar sobremotivados”.



En los visitantes, el técnico Dani Fernández tiene las bajas de Miguel, Eloy, Diego y el portero Pachi. “Lo único que nos jugamos es el orgullo de acabar con una victoria”, explica el entrenador aurinegro. “Al ya no tener ningún objetivo clasificatorio, la tensión ya no es la misma que antes, y se nota menos presión y mas relajación, pero al ser un derbi los jugadores están motivados y saldremos a intentar hacer un buen partido”.



Por su parte, el Villalonga despide su temporada liguera para recordar esta tarde a las 18 horas en el campo de un Moaña que se juega la permanencia. Los locales, que son decimocuartos, perderían la categoría en estos momentos por el efecto cascada. Están obligados a ganar al líder y ya campeón.

En el grupo norte, el Boiro apura sus opciones de lograr el título en su visita al campo del Atlético Montañeros (18 horas). El equipo de Cardeñosa, ya con los deberes hechos, intentará despedirse con otro triunfo. Para ser campeón necesita además que el Noia no gane en casa al Victoria coruñés. Por su parte, el Cidade de Ribeira recibe a las 17 horas al San Tirso, cuarto clasificado, con la ilusión de despedirse con victoria y acabar en el top 10 de la tabla. l