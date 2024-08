El Céltiga debutará en liga ante un Bouzas en crisis institucional

La Federación Gallega de Fútbol dio a conocer ayer el calendario de liga de Preferente Sur, que comenzará el 8 de septiembre. El CJ Cambados debutará en casa ante el Beluso, el Portonovo visitará al Choco en Redondela, el Umia jugará su primer partido en casa ante el Porriño y el Céltiga jugará en Vigo ante un Rápido de Bouzas que está inmerso en una profunda crisis institucional. Y es que los del Baltasar Pujales han visto como toda la plantilla que iba a competir esta temporada ha abandonado el club justo antes del empezar por discrepancias con el presidente, por lo que el equipo de Luis Carro no sabe realmente que rival se encontrará en su debut.



En la segunda jornada ya habrá el primer derbi arousano. En el Salvador Otero se enfrentarán Céltiga y CJ Cambados el día 15 de septiembre. Mientras que el Portonovo recibirá al Moaña y el Umia visitará al Beluso. En la tercera jornada habrá otro duelo de rivalidad en A Bouza, donde el Umia recibirá al Céltiga. El primer mes de liga vendrá cargado de derbis, puesto que en la cuarta jornada se enfrentarán en Baltar Portonovo y Cambados.



La liga se detendrá después de la jornada 16ª el 22 de diciembre, con los duelos Choco vs Céltiga; Juvenil vs Portonovo; CJ Cambados vs Areas y Umia vs Atlético Arnoia. Y se reanudará tras el parón navideño el 12 de enero con la disputa de la última jornada de la primera vuelta. La liga concluirá 11 de mayo, con Portonovo y Céltiga visitantes a Atios y Moaña respectivamente, con el Umia recibiendo al Areas y el Cambaos al Porriño.

Cambio de formato

La gran novedad esta temporada Preferente radica en el formato de ascenso. De nuevo dos equipos darán el salto en cada grupo a Tercera. Por una parte el campeón y por otra el ganador de un play-off que jugarán los clasificados del segundo al quinto puesto. Estos cuatro equipos tendrán que pasar dos eliminatorias para ascender, de forma que la competición regular será mucho más abierta y emocionante, con un amplio abanico de equipos luchando hasta el final por meterse en la fase.