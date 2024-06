El Céltiga y Luis Carro siguen de la mano otra temporada

El Céltiga anuncia la continuidad del entrenador vilanovés Luis Carro, que cumplirá su tercera temporada seguida en el banquillo de A Illa en Preferente. Aunque fueron varios los equipos de superior categoría (Tercera RFEF) que se interesaron en el técnico, este no ha querido esperar, priorizando su renovación. “Fue fácil, la del Céltiga no era la única opción pero sí la primera para mí. Tenía que escuchar todo, sentarnos con el club y tomarme un tiempo tras el final de temporada”.



Luis Carro lleva dos años quedándose a las puertas del éxito. En su primera temporada en A Illa, tras una gran segunda vuelta, su equipo fue cuarto, muy cerca de la tercera plaza que da la opción de acceso a la Copa del Rey. Esta temporada, el Céltiga hizo un gran curso pero le faltó redondearlo en la última jornada, cuando se le escapó el ascenso al perder en casa. “No sé si se me resisten o no las cosas. Como me dijo un entrenador del fútbol profesional hace unos días, el mayor error que podemos cometer los entrenadores es equivocarnos en las expectativas”, explica Carro. “Aunque la gente no se lo crea, el ascenso no estaba en mi mente, sino mejorar lo que habíamos hecho el año anterior. Al final llegamos con opciones, que era la idea, y no pudo ser. No creo que el objetivo deba ser el ascenso, porque eso depende de muchas cosas y detalles, sería un error”.



Desde esta misma semana, Luis Carro ya trabaja en la confección de la plantilla. “La idea es la misma del año pasado. Intentar mejorarla, mantener el bloque, algo en lo que somos optimistas, y acertar en lo que fichemos. Va a ser difícil igualar lo de esta temporada, pero intentaremos llegar con los mejores a las últimas jornadas”.



Todavía recuperándose del golpe anímimo que supuso la derrota ante el Ribadumia en la última jornada de liga, el entrenador del Céltiga explica al respecto que “es un duelo que hay que pasar y que va a estar ahí dentro durante un tiempo, pero arrancar ya pensando en la próxima temporada ayuda a volver a ilusionarse”.