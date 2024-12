Al Céltiga se le pusieron demasiadas cosas en contra (1-4)

El Céltiga vio cortada su racha triunfal al perder en el Salvador Otero 1-4 ante un Atios que ejecutó a la perfección su plan de defensivo e hizo daño en momentos clave para llevarse los tres puntos de A Illa y apretar la zona alta de la clasificación, donde los locales comparten ahora el liderato ahora con Barco y Beluso



El partido empezó ya con el pie cambiado para el equipo de Luis Carro. A los noventa segundos marcó el Atios en su primer ataque. Tras filtrar un pase por dentro sobre el centrocampista Santos, que marcó de tiro cruzado. El 0-1 afianzó más si cabe el plan visitante: orden defensivo y repliegue, sin dejar espacios a la espalda de una defensa que permitió centros laterales y los defendió con contundencia en el área.

El partido tuvo otro momento clave a los once minutos. Cuando Giráldez filtró un gran pase sobre Álex Fernández, que entró con ventaja en área pero se fue al suelo agarrado claramente por un defensa. Un penalti muy claro que la árbitra, incomprensiblemente, no señaló. Otro indicio de que la tarde iba a ser adversa. Luis Carro fue expulsado.



Ante el entramado del Atios, con cinco centrocampistas muy preocupado de cerrar los pasillos interiores, el Céltiga tuvo que atacar por fuera con mucho centro lateral. Santi tuvo una ocasión con un remate excesivamente cruzado. El Atios se limitó a defender con muchos jugadores por detrás del balón en campo propio. Un centro de Julio en una segunda acción de córner que se paseó por el área fue otro acercamiento local. La mejor del Cétiga en la primera parte la tuvo Álex Fernández a centro de Nico, pero su remate de cabeza lo rechazó con problemas el meta Sergio.

Los centrales visitantes tuvieron muy sujetado al pichichi local Adri Rodríguez durante todo el partido / Mónica Ferreirós



Antes del descanso el Céltiga tuvo otra muy clara en un pase filtrado por dentro que dejó en el mano a mano a Santi, que algo forzado ante la salida del portero, remató contra su cuerpo. Los visitantes trataron de que el Céltiga no tuviera ritmo con balón, pausando y cortando el juego, contando con la connivencia de la colegiada a la hora de (no) aplicar la ley de la ventaja.



El Céltiga salió a por el empate en la segunda parte, pero otra vez con muy poco el Atios encontró el gol, en una acción de Carrera en la derecha, con un centro por abajo al área que finalizó Edu Otero en el minuto 50. El partido se ponía más difícil todavía para los locales. Luis Carro no tardó en introducir un triple cambio, dando entrada a Lezcano, Pedro Delgado y Grego.



Sin apenas tiempo para que surtieran efecto las variaciones, el Atios montó una contra por banda derecha que finalizó muy bien en área Xoel, poniendo el balón con la derecha al palo largo, lejos del alcance de Jose. Máxima efectividad visitante.



A partir de ahí el Céltiga ya no fue el de la primera parte. Le pesó el marcador y no estuvo cómodo ni fluido. Apenas tuvo ocasiones en el segundo tiempo y no encontró el gol hasta el minuto 84, cuando remachó en área pequeña Bugallo a pase de Lezcano. Si este tanto daba algún atisbo de esperanza a los rojiblancos, esta se diluyó muy pronto con un penalti muy protestado que transformó en el 1-4 Cristian. La acción se cobró otra expulsión local por protestar, la de Álex Fernández por protestar desde el banquillo. Un Atios serio y sólido impuso su plan y endosó la segunda derrota en liga a un Céltiga al que le puso todo en contra. El partido dejó claro que los isleños no tendrán un camino de rosas al ascenso y que hay decisiones que no pueden controlar, pero sí sus reacciones a las mismas.

Ficha técnica:

Céltiga: Jose Rey, Santi Figueroa (Pedro Delgado, min. 57), Manu Bugallo, Carlos, Álex Rodríguez (Javi Vidal, min. 71), Óscar, Giráldez (Grego, min. 57), Nico, Julio Rey (Migui Sayar, min. 71), Álex Fernández (Lezcano, min. 57) y Adrián Rodríguez.

Atios: Sergio Loureiro, Iago Pérez, Pedro, Sombri, Pablo Mota (Cristian, min. 73), Edu Otero (Manu Vilán, min. 73), Portas, Carrera (Aarón, min. 73), Rodri, Santos (Aitor, min. 60) y Xoel.

Goles: 0-1 Santos (min. 1); 0-2 Edu Otero (min. 50); 0-3 Xoel (min. 59): 1-3 Bugallo (min. 84); 1-4 Cristian, de penalti (min. 87).

Árbitro: Álvarez Blanco. Expulsó a Luis Carro (min. 12) y Álex Fenández ya en el banquillo (min. 86). Amarilla a Pedro Delgado y Javi Vidal por los locales y a Carrera, Rodri y Xoel por los visitantes.