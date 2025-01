El Céltiga suma su tercer éxito seguido en un partido insípido ante el Bouzas

El Céltiga FC de Luis Carro consiguió su tercera victoria consecutiva en el Salvador Otero, ante el Rápido de Bouzas por 2-0. Los isleños sufrieron ante el último clasificado de la tabla, en un partido sin grandes acciones destacables por parte de ninguno de los equipos, pero con un Céltiga superior en el área y con mayor acierto. A pesar de que en la primera mitad los de Luis Carro pudieron haber sentenciado, no lo hicieron hasta el segundo tiempo.



Los primeros minutos del encuentro fueron más parados de lo que se esperaba, con un Rápido de Bouzas que no lograba pasar del segundo tercio del campo, mientras que el Céltiga parecía realizar un ejercicio de resignación y conformidad con el 1-0 en el marcador.

Las acciones a balón parado frenaban constantemente el ritmo del encuentro.Adrián Rodríguez trataba de colarse por la banda de Aarón, llegando con cierta facilidad al área rival, pero la zaga visitante se mantenía sólida con el fin de evitar una goleada de los de Carro.

Precisamente Rodríguez tuvo una ocasión clara en el ecuador de la primera mitad para poner el 2-0, quedándose solo ante el portero, pero llegaría la defensa a despejar. Las ocasiones no dejarían de llegar para el Céltiga, que a minutos del descanso desperdició otra oportunidad a puerta vacía tras un mal pase de la defensa visitante, que hasta el momento no generaba ocasiones de peligro.

La falta de contundencia de los locales parecía dar alas a un Bouzas que tenía mucho que ganar y nada que perder, generando así opciones a balón parado. Así, durante los últimos minutos del primer tiempo, el Rápido de Bouzas consiguió tener más presencia en el área.



Tras el descanso, los visitantes comenzaron apretando en el área local. La ocasión más clara la tuvo Iago a los diez minutos del inicio del segundo tiempo, con un disparo que acabaría yendo por encima de los palos de la portería. Los locales se quedarían con uno menos después de que el colegiado mostrase la segunda amarilla a Lezcano.



Los visitantes siguieron insistiendo, con un disparo de Chantada que acabó despejando Jose Rey. Ante la incesable presión de los visitantes, Luis Carro comenzó a mover el banquillo para cambiar el sistema de juego. A punto estuvo el Bouzas de empatar en el 30 de la segunda parte, después de una acción de córner en la que Luca estuvo atento al rechace de la parada de Jose Rey, que finalmente logró sostener el esférico con las manos.

Casi en el último suspiro, un disparo de Guille a la portería de Iago, aprovechando que la defensa visitante no se encontraba bien colocada tras una contra combinada con Gregor, se convirtió en el segundo tanto del enfrentamiento. En el último minuto, Martín batió a la defensa local para poner el 2-1 con un balón.

"Era un día en el que todo nos podía salir al revés, y es cierto que fue un partido lento. Intentamos dar el susto final con los últimos cambios. No fue nuestro mejor partido", lamenta Luis Carro. "Tuvimos muchas ocasiones claras que no se pueden fallar. Nos tuvimos que juntar más, no voy a decir que es un día para olvidar porque tampoco fue un desastre pero necesitábamos un poco más de exigencia", recalca.