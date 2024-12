La ‘Chofrineta’ sigue a pleno rendimiento antes del parón

El derbi del grupo cinco Primera Futgal tiene un gran vencedor, el Puebla CF. Los de Chofri cierran el año sin haber perdido ningún partido y afianzados en el liderato, con cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, el CD Unión, a quien apisonaron en el derbi con un claro 2-0. Un doblete de Juan García mantiene la incalificable buena racha de los de Chofri, que lograron cortar los buenos resultaados del CD Unión.

Lo cierto, es que Luisito González buscó la forma de revertir el resultado a los de Chofri, mediante su juego más vertical y realizando muchos cambios en la segunda mitad del encuentro con el fin de refrescar las piernas, pero no fue suficiente. Los rianxeiros no lograron reducir sus errores ante un Puebla que no perdonó, y que a su vez, volvió a dejar claro que tienen una gran referencia en ataque.



Más allá del derbi, la decimosexta jornada volvió a sorprender con algunos de los enfrentamientos del medio y bajo de la tabla clasificatoria. El San Martín volvió a conocer la derrota, esta vez ante el Atlético Cuntis, por 1-0. Un resultado que estanca a los de Vilaxoán en el séptimo puesto de la clasificación con 24 puntos.

Por otro lado, el CD Ribadumia no pudo pasar del empate a cero en su visita al Marcón Atlético. Los de David Eirín acumulan así un balance de dos derrotas, dos empates y una victoria en los últimos cinco partidos, situación que los deja en el noveno puesto, con 19 puntos, en la primera vuelta de la competición. Fue una buena jornada para el Caldas CF, que logró sumar de tres en su visita al Marín CF, venciendo por 1-2.

La parte más baja



En lo más bajo de la clasificación continúan Unión Dena, San Adrián y Taragoña. Lo cierto, es que de los tres que ocupan el descenso, solo el Taragoña logró sumar en la decimosexta jornada, tras el empate a uno en casa ante el SD Valiño. Por su parte, el Unión Dena cayó en casa por 0-2 ante el Campo Lameiro, mientras que el San Adrián sufrió, también en casa, la visita del tercer clasificado, el Cordeiro CF, que sumó los tres pustos tras poner el 0-2 en el electrónico, cerrando así la jornada.