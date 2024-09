El Cidade de Ribeira golea al Ribadeo en un duelo “muy físico”

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel logró su primera victoria de la temporada en casa del Ribadeo. Los ribeirenses vencieron con un contundente 0-3 en un partido que les exigió mucha concentración y “muy difícil”, pero en el que fueron muy contundentes en ataque.

Los locales crearon mucho peligro a los de Manuel Ángel en el juego directo, ya que tienen muy buenos jugadores en ese aspecto. “Crearonnos moito perigo con ese xogo sobre todo na figura de Meitin e co balon parado pois teñen a Castrin que golpea moi ben e xogadores con moita envergadura para esos centros”, comenta el técnico del Cidade de Ribeira.

Un resultado positivo que Manuel Ángel califica también de “engañoso” por el esfuerzo que tuvo que hacer el equipo ante el buen juego local. “Cando encontrábamos os nosos xogadores entre líneas creabamos perigo, pero non tuvemos moita continuidad”, comenta.



“A segunda parte foi máis do mesmo. Cargaron moito máis a zona de arriba con xogadores ós que buscaban con balóns largos. Estuvemos bastante ben nas disputas e segundos balóns”, destaca. “Foi un partido moi difícil e moi físico, no que a xogo se refire, non foi o noso mellor partido, pero é certo que fomos moi contundentes á hora de atacar e marcar”, resalta el técnico ribeirense.