Al Cidade de Ribeira sólo le faltó el gol frente al Sigüeiro

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel consiguió un punto en el duelo ante el Sigüeiro FC. Un encuentro en el que los presentes en A Fieiteira no pudieron gritar goles, ya que el electrónico finalizó con un 0-0. Lo cierto, es que los locales mostraron un gran nivel de forma, pero las cosas no terminaban de salir para los de Manuel Ángel, que a pesar de su solidez en defensa y en ataque no conseguían el correctivo. “Foi un partido no que merecimos moito máis”, lamenta el entrenador.



“Estivemos tanto defensivamente como ofensivamente moi ben. Tratamos, con balón, de salir desde atrás pero tamén buscarlle as espaldas. Xeneramos situacións para adiantarnos pero faltounos acerto e tamén claridad no último pase para concretar situacións de moita ventaxa”, comenta Manuel Ángel. En la primera mitad, los locales fueron claramente superiores ante un equipo que se maneja bien en diferentes registros y que son muy peligrosos cuando les concedes espacios.



El ritmo de juego no cambió tras el descanso. El Cidade de Ribeira intentaba por todos los medios batir la portería rival, pero no tuvieron éxito. “Contento pola version do equipo e unha pena porque os equipos de arriba fallaron case todos. Temos que seguir porque queda moito”, afirma el técnico del Cidade de Ribeira.