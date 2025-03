El Cidade de Ribeira sufre una dura derrota ante el Pol

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel no vivió su mejor partido ante el SD Pol. El cuadro ribeirense disputó el encuentro matinal en un campo muy incómodo, ante un rival que supo aprovechar el mal día de los de Ribeira y venció por 3-0. Se trata de la derrota más abultada en lo que va de temporada de los de Manuel Ángel, que no estuvieron cómodos en ningún momento del enfrentamiento.



Los locales consiguieron dominar el partido de inicio para llegar con una ventaja de 1-0 al descanso. Una primera mitad en la que los visitantes no supieron ser equipo con y sin balón. Los de Ribeira no generaron ningún peligro a la hora de robar balones, y cuando tenían el balón, no eran capaces de salir en un campo con tanto espacio. El SD Pol estaba muy bien organizado y ganó la partida saliendo a la carrera.



La dinámica no cambió en la segunda mitad. Los de Manuel Ángel seguían sin encontrarse y sufrieron los dos goles definitivos. “A sensación que transmite o equipo nos partidos pola mañán é preocupante. Estivemos horribles sin balón”, lamenta Manuel Ángel. "Toca levantarse e recuperarse deste mazazo o mais pronto posible pois esto entra na recta final e cada punto que perdes polo camiño pode deixarte fora dese grupo de play-off", recalca el entrenador.