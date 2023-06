El Cidade de Vilagarcía llega a la fase decisiva

Real Madrid, Barcelona, Sp de Portugal y Celta se erigen como los principales favoritos para llevarse la presente edición del Cidade de Vilagarcía, un torneo que se está caracterizando por el buen nivel futbolístico de todos los equipos y por una masiva afluencia de aficionados que aportan ambiente al campeonato.

El Arosa no podrá estar en los puestos que dan acceso a la lucha por el torneo tras perder ayer ante los dos grandes, por dos a cero ante el Barcelona y por la mínima (1-0) con el Real Madrid, demostrando sobre el terreno de juego que en Vilagarcía hay mimbres y que la cantera tiene futuro.

Entre los partidos de la jornada de ayer cabe destacar el mini derbi gallego entre el Celta y el Deportivo que cayó del lado del conjunto celeste por dos goles a cero.

Además, se disputó el clásico de benjamines entre el Real Madrid y el Barcelona, un partido que decidía quién de los dos lideraría el grupo, ya que hasta ese encuentro contaban todos sus partidos por victorias. Finalmente, se impusieron los blancos por cuatro a uno

El torneo Cidade de Vilagarcía finaliza hoy con la disputa de la fase de consolación (puestos del 9 al 18) y con las eliminatorias de los ocho mejores clasificados en las dos anteriores jornadas.

Los partidos comenzarán a las nueve de la mañana con los cuartos de final, que se prolongarán hasta las 10.30. Las semifinales empezarán a las once y cuarto y la gran final se disputará a la una de la tarde.

Posteriormente, se procederá a la entrega de trofeos y se dará por concluida la presente edición del Cidade de Vilagarcía.

Los cuartos quedan del siguiente modo: Sp Club Portugal vs Athletic Club, Barcelona vs Porto, Real Madrid vs Braga y Celta vs Sp Gijón.

