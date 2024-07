O Circuíto Galego de Promoción chega o sábado a Catoira

O sábado celébrase a I Romaría Vikinga de Xadrez 2024, sexta proba do XVII Circuito Promoción da Federación Galega de Xadrez.



Sendo a primeira edición, dende o Concello de Catoira e a organización do Club Xadrez Fontecarmoa, síntense moi satisfeitos xa que serán 120 axedrecistas os que disputen este torneo, que comenza a súa singladura coas miras postas en consolidado como referente deportivo da Romaría Vikinga.



O sábado nos distintos espazos do multiusos catoirense, disputaránse as cuatro categorías do calendario gallego de promoción e un Open Absoluto sen premios en metálico. Estarán presentes os mellores xogadores base do panorama autonómico e o Open xa conta con gran número de xogadores con ranking internacional.



O torneo comenzará as 11 da mañá e desarrollarase en xornada de mañá e tarde, permitíndose a presencia de espectadores durante todas as roldas a disputar.