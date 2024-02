Claudio Silva será el padrino del X Tornero Cidade de Vilagarcía

El Torneo Cidade de Vilagarcía celebrará su fase previa los días 28 y 29 de marzo y su fase final durante el primer fin de semana de junio (31 de mayo, 1 de junio, 2 de junio) con grandes clubes que serán anunciados en los próximos días.

Natural de Carril y portero del Arosa SC en los años 70, Claudio Silva será el padrino del Torneo Cidade de Vilagarcía, en la X Edición, que se celebrará en este año 2024 en los días mencionados. Desde el Arosa SC, Claudio llegó al Sporting de Gijón (1977), club con el que debutó en Primera División en 1981. Estuvo también en el Cádiz CF de 1982 hasta 1984, cuando sufrió una grave lesión de rodilla lo aparta de los terrenos de juego. El vilagarciano finalizó su carrera deportiva tras dos temporadas en el Rayo Vallecano (1985-1987) debido a otra grave lesión.



Claudio recibió la noticia a través del presidente del club arousano, Manolo Abalo. “Para mí es un honor que mi primer equipo me haya hecho este reconocimiento. No puedo estar más feliz y orgulloso”, afirma el ex futbolista. Ahora, habrá que esperar a que se desvelen los equipos participantes. Cabe recordar que, en la pasada edición, lo disputaron 18 equipos.