Dos clubes y un destino: Alicante

Dos equipos y un destino: Alicante. A la temporada del Arosa en Segunda RFEF no le podía esperar un final más emocionante, agónico e interesante. Hoy a las 12 horas en A Lomba se juega su futuro en la categoría. Ha llegado con vida a la última jornada, algo que es casi milagroso tras la derrota de la pasada semana en Leganés. El equipo arlequinado se encomienda a Santa Rita para que ganar su partido ante el Bergantiños y que le acompañen otros resultados. Para alargar las ilusiones y viajar a Alicante la próxima semana a jugar el play-out solo vale ganar y esperar que no lo haga el Marino asturiano en Navalcarnero. En ese caso solo habría una combinación de resultados que empujaría a Tercera al Arosa. Tendría que perder el Marino, no ganar el Móstoles en el campo del colista Ceares y ganar el Salamanca al Compostela. El Bergantiños está en la misma situación que los locales, pero no se juega el descenso, sino colarse en el play-off de ascenso que también se juega en la Comunidad Valenciana. El equipo de Jose Luis Lemos tiene que ganar al Arosa y esperar que no lo haga el Coruxo ante la Segoviana o bien que pierda el Palencia en casa ante un Pontevedra que ya es campeón.





Así las cosas será una jornada de transistores (y móviles), aunque de nada sirve lo que ocurra en otros campos si no hay un ganador en A Lomba. El técnico local Luisito Míguez explica que su equipo está preparado. “Es el último partido y lo afrontamos con la mayor ilusión del mundo. Tenemos que arrastrar a una ciudad que esta detrás nuestra y sabemos que solo nos vale ganar. Queremos ganar sea como sea. Si después nos favorecen los resultados de otros campos bien, pero yo no quiero saber absolutamente nada porque lo único que quiero es ganar. Por orgullo propio y porque creo sinceramente que este equipo, tal y como están trabajando, merece darle una alegría a la afición y merece jugar el play out”.





El Bergantiños de Lemos está jugando con defensa de tres y carrileros. Se trata de un rival correoso que ha sido capaz de ganar en campos complicados como Pasarón, el del Palencia, Navalcarnero, Segoviana y Marino. “El Bergantiños tiene una plantilla muy buena e hizo una temporada espectacular”, destaca Luisito. “Está claro que ellos también necesitan ganar y que se den otros resultados, pero ya me gustaría a mi estar en la situación en la que están ellos. No es lo mismo pelear por salvar la vida a tener otra vida más en una categoría superior. Para ellos es un privilegio estar donde están porque es un recién ascendido, pero también es verdad que la inversión que han hecho en el equipo no es la misma que hizo el Arosa. Aún así el mérito no se le puede quitar porque lo tienen y es impresionante”.





A nivel de juego y sensaciones Luisito es optimista respecto a los suyos por lo que ve el día a día. El santiagués está seguro de que “si ganamos jugaremos el play out en Alicante. Estoy convencidísimo”.





En los locales el técnico tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque varios están apercibidos de sanción y se ven amarilla se perderían el partido del play-ou. En los visitantes es baja por sanción Hugo Díaz. Se espera el mejor ambiente en A Lomba en muchos años. Y es que el Arosa ha conseguido que Vilagarcía está completamente volcada con el equipo a pesar de su delicada situación deportiva.