Cónclave contra la Fundación

Los diferentes clubs de Vilagarcía ultiman los detalles de una reunión que mantendrán, probablemente la próxima semana, para debatir sobre el papel de la Fundación de Deportes ante el creciente descontento de una buena parte de las entidades de la ciudad.



La reciente aprobación de las subvenciones municipales fue el detonante de un malestar latente y que ahora ve la luz no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político, ya que la práctica totalidad de los grupos de la oposición ya se han manifestado en contra de la gestión que se está llevando a cabo desde la Fundación de Deportes.



Las directivas pretenden poner en común las necesidades del conjunto del deporte vilagarciano y contrastarlas con las prestaciones que reciben desde este organismo y a partir de ahí demandar un cambio de rumbo en la política deportiva local si así lo deciden.



La reunión de los clubs llega en un contexto en el que no están conformes con las ayudas que reciben por parte del Concello en comparación con otros municipios con menor actividad. Uno de los ejemplos que ponen es el caso de Ribeira que, con menor población, reparte 150.000 euros entre sus clubs por los 94.175 que aporta Vilagarcía.



Sobre las ayudas recalcan, además, que van a recibir el dinero municipal de la temporada 2020-2021 prácticamente en noviembre de 2022, una fecha que para ellos es tardía, ya que esa subvención se corresponde con el presupuesto de la temporada anterior y ya tienen la actual bastante avanzada.



El estado de las instalaciones deportivas es otro de los asuntos que prevén debatir durante el transcurso de esa convocatoria, así como la representación del deporte local en el Consello Reitor.



Sostienen que este encuentro se enmarca única y exclusivamente en el marco de la actividad deportiva y que no tiene nada que ver con el debate político paralelo que se está generando sobre el funcionamiento y la operatividad de la Fundación.



Otro de los asuntos que se pondrán encima de la mesa es la gestión del concejal de Deportes. Algunos clubs entienden que no tiene la empatía suficiente con ellos ante los problemas que se les presentan en el día a día para resolverlos con urgencia. l