La Copa Diputación vuelve hoy a escena

CJ Cambados y Céltiga se enfrentan esta tarde a partir de las 20.30 horas en Burgáns en los octavos de final de la Copa Diputación en una eliminatoria a partido único. Sólo con 48 horas de margen tras jugar el domingo en liga, ambos entrenadores harán cambios en el once para dosificar cargas, ya que la liga es prioritaria. El Cambados es sexto con 37 puntos, a sólo uno del Areas, que ocupa plaza de play-off. Los isleños son cuartos con 43, tres menos que los líderes Atios y Barco.



El vencedor de la eliminatoria se medirá en cuartos con el que gane la que enfrenta a Caldas y Campolameiro, que se enfrentan este jueves a las 20.45 horas en el campo de As Corticeiras. Por la parte de arriba del cuadro, el Pontearnelas recibirá al Ribadumia en 9 de abril, mientras que Beluso y Lalín jugarán la próxima semana, el miércoles día 12. Por lo que respecta a la zona de Vigo, hoy se juegan los duelos Areas vs Porriño y Louro Tameiga - Choco. Mañana será el turno del Atios vs Matamá, mientras que el jueves se miden Santa Mariña y Juvenil.

Atlético Villalonga B vs Arousana

Por lo que respecta a la Copa Diputación femenina, esta tarde a las 18 horas en el campo de O Revel se cruzan en la eliminatoria de octavos de final el Atlético Villalonga B y el Atlético Arousana. Mañana el Umia visita al Valladares a las 21.15 horas. El Mosteiro recibirá al Sárdoma B el martes de la próxima semana (día11), mientras que el Céltiga jugará en casa ante el Domaio el miércoles día 19 de este mes. As Celtas B ya está en cuartos y las otras eliminatorias miden a Gondomar y Salcedo, San Roque Casablanca y Tomiño, y a Pontecaldelas y Lóstrego B.



La Copa Diputación reparte 120.000 euros en premios y en categoría masculina da acceso a la Supercopa de Galicia, cuyo ganador accede a la Copa del Rey 2025-2026.