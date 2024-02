La Copa Rías Baixas entra en escena con el sueño de la Copa del Rey en el punto de mira

La segunda edición de la Copa Rias Baixas de Pontevedra disputa a lo largo del fin de semana la eliminatoria de 1/32 de final, en la que entran en liza la mayoría de los equipos arousanos. La competición, cuyo ganador se jugará el título de la Copa Diputación con el vencedor de Vigo, tiene un aliciente especial este año. Y es que es conducto de entrada a la Copa del Rey 2024-2025. Los campeones de las ocho copas de aficionados que organiza la Federación Gallega, a lo largo de todo el territorio de la comunidad, jugarán la Supercopa de Galicia. El vencedor de la Supercopa será el representante en la eliminatoria previa de la Copa del Rey, en sustitución del mejor tercero entre los equipos de Preferente, como venía sucediendo los últimos años.



La Copa Rias Baixas de Pontevedra la disputan en su segunda edición 6 equipos de Preferente Sur, 15 de Primera Autonómica, 25 de Segunda Autonómica y 24 de Tercera Autonómica. Beiramar CF, Sporting Club Libertad y el Caldas B no la puedan jugar por su condición de filiales. Las eliminatorias son a partido único y en caso de empate se lanzan penaltis, excepto en la final en la que habrá prórroga. Por lo que respecta a los representantes arousanos, hoy jueves por la noche el Ribadumia visita al Salcedo (21 horas), mientras que mañana viernes se disputan los partidos: Portas vs Catoira (21 horas), Dorrón vs Laro (21.15 horas), Zacande vs Villalonga (21:15 horas), Sanxenxo vs San Martín (21 horas), Bamio vs Cerponzóns (21.45 horas), Deiro vs Romay (21 horas).



El sábado, el Noalla recibe al Cordeiro (17 horas), el Pontearnelas al Cruces (17:30 horas), el Vilagarcía al Suuuuuuu (18 horas) y el Faxilde al Amanecer (17 horas). El domingo, el vigente campeón del torneo y de la Supercopa, el Portonovo, visita al Unión Dena en As Cachizas a las 17 horas. Además se juegan las eliminatorias Unión Grove vs Vea (18 horas), Beluso vs Céltiga (16.30 horas), Santomé vs Atlético Cuntis (17 horas) y Mosteiro vs Umia (18 horas). Por último, el lunes a las 21 horas se jugará el Xuventude Sisán vs Caldas. El Cambados pasa de ronda una vez que el Xil se ha retirado de la competición, ya que tiene una plantilla corta y prefiere centrarse en la liga.