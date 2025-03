El Cortegada cumple el objetivo en Avilés con un gran partido de Jackowska

Objetivo cumplido. El Mariscos Antón Cortegada ganó la primera de sus seis finales al imponerse en Avilés al ADBA por 39-48 en un partido marcado por el desacierto en los dos equipos y en el que la polaca Ewelina Jackowska se convirtió en la gran protagonista, al firmar su mejor actuación de la temporada con 17 puntos (4 triples), 11 rebotes y 26 de valoración. La victoria permite al equipo de Álvaro Fernández seguir una semana más en puestos de fase de ascenso en una jornada en la que también ganaron Maristas Coruña, Romakuruma Mataró y un León que deja algo descolgado de la pelea por la fase de ascenso al GEIGE Pacisa de Girona.



Que el partido en Avilés no iba a ser fácil lo tenían muy claro las visitantes. Primero porque se metieron entre pecho y espalda 350 kilómetros por carretera después de comer para afrontarlo. Si bien su puesta en escena no fue mala. Desde el primer cuarto quedó claro que se iba a jugar a pocos puntos y que las locales lo iban a fiar todo a su acierto en el tiro exterior. Lanzaron siete en el primer cuarto, en el que tuvieron muchas difcultades para anotar cerca de canasta ante la defensa y envergadura del Cortegada. De hecho no produjeron nada (0/9). Sólo anotaron dos triples. De ahí el 6-16 que permitió al Cortegada dominar la primera parte con Manivesa y Jackowska liderando la anotación.



El segundo cuarto empezó con intercambio de triples. Las locales anotaron dos de sus tres primeros intentos y se acercaron en el marcador, pero el Cortegada sacó ventajas en la pintura, cargando de faltas a su rival, con Iria Losada mostrándose muy superiores a sus defensoras. De los 22 puntos de las lo cales al descanso solo hicieron una canasta de dos (1/14) y 6/16 en triples. El Cortegada mandaba por diez.



Un parcial de 0-6 en el tercer cuarto allanó el camino al triunfo visitante. En ocho minutos ADBA sólo anotó un triple, completamente atascado. La diferencia se disparó 24-43 con Jackowska indetectable para la defensa asturiana. En el último cuarto llegó una tímida reacción local, pero la polaca acabó con cualquier esperanza de remontada con un triple a tablero. El final fue plácido para las arousanas.

Ficha:

ADBA Sanfer: Ana Fernández (2), Sara Fraile (6), Celia Carral (4), Claudia Alonso (2), Guijo Alonso (6)- quinteto inicial- C. García (3), Marta Gómez (11), H. Prats (0), Sara Brandy (5) e Iris Ramos (0).

Cortegada: Cris Loureiro (3), Carolina Bernardeco (0), Marta Sanmartín (3), Aminata Traoré (4), Ewelina Jackowska (17) - quinteto inicial- Manivesa (9), Iria Losada (8), Inés Yubero (0), Tere Cabello (0), Gara Jorge (4).

Parciales: 6-16 / 16-16 / 5-11 / 12-5..

Árbitros: Moya Ortega y Vázquez Rodera Señalaron 17 faltas a las locales, y 12 a las visitantes. Sin eliminadas.